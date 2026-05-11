Bactéria pode causar perda de memória
Micróbio causa inflamação cerebral em ratos - e também está presente em humanos.
Há uma ligação profunda, ainda não plenamente compreendida, entre a mente e o sistema digestivo: nos últimos dez anos, vários estudos apontaram relações entre níveis alterados de certas bactérias intestinais e transtornos como ansiedade e depressão (1). Agora, uma experiência revelou que o microbioma pode ir além – e causar danos físicos ao cérebro.
Cientistas das universidades da Califórnia, Pensilvânia e Stanford colocaram camundongos jovens e velhos para viver juntos. Os ratos têm um hábito nojento, comer cocô uns dos outros, que foi útil para o estudo – porque, ao fazer isso, os animais jovens passaram a ter um microbioma igual ao dos velhos.
Resultado: um mês depois, eles começaram a apresentar sérios problemas de memória, como se fossem muito velhos. Segundo o estudo (2), isso aconteceu devido à bactéria P. goldsteinii, que os ratos jovens herdaram dos idosos. Ela causa inflamação cerebral – e também está presente em humanos.
Fontes 1. ver as reportagens de capa “Seu segundo cérebro” (Super 362) e “Os psicobióticos” (Super 439); (2) “Intestinal interoceptive dysfunction drives age-associated cognitive decline”.