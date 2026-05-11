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Ciência, Saúde

Bactéria pode causar perda de memória

Micróbio causa inflamação cerebral em ratos - e também está presente em humanos.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 Maio 2026, 12h01
Imagem, em fundo lilás, de uma placa de Petri com bactérias formando uma peça de quebra-cabeças.
 (Midjourney/Superinteressante)
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Há uma ligação profunda, ainda não plenamente compreendida, entre a mente e o sistema digestivo: nos últimos dez anos, vários estudos apontaram relações entre níveis alterados de certas bactérias intestinais e transtornos como ansiedade e depressão (1). Agora, uma experiência revelou que o microbioma pode ir além – e causar danos físicos ao cérebro.

Cientistas das universidades da Califórnia, Pensilvânia e Stanford colocaram camundongos jovens e velhos para viver juntos. Os ratos têm um hábito nojento, comer cocô uns dos outros, que foi útil para o estudo – porque, ao fazer isso, os animais jovens passaram a ter um microbioma igual ao dos velhos.

Resultado: um mês depois, eles começaram a apresentar sérios problemas de memória, como se fossem muito velhos. Segundo o estudo (2), isso aconteceu devido à bactéria P. goldsteinii, que os ratos jovens herdaram dos idosos. Ela causa inflamação cerebral – e também está presente em humanos.

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Fontes 1. ver as reportagens de capa “Seu segundo cérebro” (Super 362) e “Os psicobióticos” (Super 439); (2) “Intestinal interoceptive dysfunction drives age-associated cognitive decline”.

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TAGS:
Alzheimer
Bactérias
cérebro
Memória
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