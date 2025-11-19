Na última quarta-feira, 19, foi lançado o GenRefBR, o primeiro banco genômico para espécies de animais vertebrados encontradas no Brasil. A iniciativa, que pretende disponibilizar dados genéticos de quase 10 mil espécies para pesquisadores, é fruto de um consórcio entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Tecnológico Vale (ITV), da mineradora Vale.

O lançamento foi planejado para acontecer durante a COP30, em Belém. Já dá para acessar a plataforma e explorar a biodiversidade brasileira pelo site do GenRefBR, que conta com um mapa de distribuição de espécies por bioma, dados sobre o genoma de milhares de espécies e diversos gráficos que mostram marcadores mitocondriais identificados e relacionam os dados genéticos com risco de extinção.

Os dados genômicos disponíveis no GenRefBR vêm de diferentes bases, como os repositórios BOLD, NCBI e GBIF, relacionados com dados sobre nível de conservação, habitat no Brasil e taxonomia das espécies. A maioria dos animais registrados são peixes e aves, mas o banco de dados também conta com informações sobre répteis, anfíbios e mamíferos, como a onça-pintada.

Na plataforma, é possível pesquisar informações genéticas de 9869 espécies de animais vertebrados brasileiros, com 5192 mitogenomas (DNA mitocondrial de um indivíduo inteiro). Os cientistas por trás da iniciativa também planejam escrever e publicar um artigo científico sobre o banco genômico.

Aplicações possíveis

A partir de 2026, o banco de dados deve começar a armazenar informações genômicas de plantas e animais invertebrados. Os vertebrados foram privilegiados nessa primeira etapa principalmente por causa do interesse do ICMBio, que protege a biodiversidade brasileira e organiza a lista Salve (Sistema de Avaliação dos Riscos de Extinção da Biodiversidade), que guiou as escolhas do GenRefBR.

Continua após a publicidade

O consórcio entre ICMBio e ITV tomou a iniciativa de criar o banco de dados por causa de outro projeto dele, a Genômica da Biodiversidade Brasileira (GBB), que pretende mapear os genomas de espécies da fauna e flora brasileiras que sejam exóticas invasoras, que tenham potencial de exploração bioeconômica ou, especialmente, que estejam em risco de extinção.

A ideia é aumentar o conhecimento sobre espécies ameaçadas para desenvolver políticas públicas mais adequadas para sua conservação, como a criação de novas unidades de proteção ou de corredores ecológicos. Os dados genômicos podem ser úteis para calcular o risco de extinção de uma espécie: quanto menos diversidade genética, mais vulnerabilidade a mudanças no habitat e doenças novas.

Continua após a publicidade

Em entrevista à Folha de S.Paulo, a pesquisadora de genômica ambiental e coordenadora do GenRefBR Gisele Nunes se referiu ao projeto como um “facilitador de busca de informações genômicas das espécies brasileiras”. Nesse repositório de biodiversidade nacional, é possível descobrir quais espécies já tiveram o genoma mapeado e quais ainda precisam de estudos e atenção.

Outra ajuda que o GenRefBR pode prestar aos cientistas brasileiros é facilitar a identificação do ambiente em que algumas espécies vivem a partir de amostras de solo ou água. Como os animais deixam rastros de DNA em seus habitats, dá para verificar a presença de marcadores genéticos nessas amostras simples de coletar, sem precisar encontrar um espécime.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

O que são os "pontos de não retorno?" | COP30