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Ciência

Banco online reúne dados genéticos de 10 mil animais brasileiros

O GenRefBR pode impulsionar pesquisas e ajudar a planejar políticas públicas para proteger espécies ameaçadas de extinção.

Por Eduardo Lima 19 nov 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h29
Fotografia de uma onça na a mata.
 (Jami Tarris/Getty Images)
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Na última quarta-feira, 19, foi lançado o GenRefBR, o primeiro banco genômico para espécies de animais vertebrados encontradas no Brasil. A iniciativa, que pretende disponibilizar dados genéticos de quase 10 mil espécies para pesquisadores, é fruto de um consórcio entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Tecnológico Vale (ITV), da mineradora Vale.

O lançamento foi planejado para acontecer durante a COP30, em Belém. Já dá para acessar a plataforma e explorar a biodiversidade brasileira pelo site do GenRefBR, que conta com um mapa de distribuição de espécies por bioma, dados sobre o genoma de milhares de espécies e diversos gráficos que mostram marcadores mitocondriais identificados e relacionam os dados genéticos com risco de extinção.

Os dados genômicos disponíveis no GenRefBR vêm de diferentes bases, como os repositórios BOLD, NCBI e GBIF, relacionados com dados sobre nível de conservação, habitat no Brasil e taxonomia das espécies. A maioria dos animais registrados são peixes e aves, mas o banco de dados também conta com informações sobre répteis, anfíbios e mamíferos, como a onça-pintada.

Na plataforma, é possível pesquisar informações genéticas de 9869 espécies de animais vertebrados brasileiros, com 5192 mitogenomas (DNA mitocondrial de um indivíduo inteiro). Os cientistas por trás da iniciativa também planejam escrever e publicar um artigo científico sobre o banco genômico.

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Aplicações possíveis

A partir de 2026, o banco de dados deve começar a armazenar informações genômicas de plantas e animais invertebrados. Os vertebrados foram privilegiados nessa primeira etapa principalmente por causa do interesse do ICMBio, que protege a biodiversidade brasileira e organiza a lista Salve (Sistema de Avaliação dos Riscos de Extinção da Biodiversidade), que guiou as escolhas do GenRefBR.

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O consórcio entre ICMBio e ITV tomou a iniciativa de criar o banco de dados por causa de outro projeto dele, a Genômica da Biodiversidade Brasileira (GBB), que pretende mapear os genomas de espécies da fauna e flora brasileiras que sejam exóticas invasoras, que tenham potencial de exploração bioeconômica ou, especialmente, que estejam em risco de extinção.

A ideia é aumentar o conhecimento sobre espécies ameaçadas para desenvolver políticas públicas mais adequadas para sua conservação, como a criação de novas unidades de proteção ou de corredores ecológicos. Os dados genômicos podem ser úteis para calcular o risco de extinção de uma espécie: quanto menos diversidade genética, mais vulnerabilidade a mudanças no habitat e doenças novas.

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Em entrevista à Folha de S.Paulo, a pesquisadora de genômica ambiental e coordenadora do GenRefBR Gisele Nunes se referiu ao projeto como um “facilitador de busca de informações genômicas das espécies brasileiras”. Nesse repositório de biodiversidade nacional, é possível descobrir quais espécies já tiveram o genoma mapeado e quais ainda precisam de estudos e atenção.

Outra ajuda que o GenRefBR pode prestar aos cientistas brasileiros é facilitar a identificação do ambiente em que algumas espécies vivem a partir de amostras de solo ou água. Como os animais deixam rastros de DNA em seus habitats, dá para verificar a presença de marcadores genéticos nessas amostras simples de coletar, sem precisar encontrar um espécime.

O que são os "pontos de não retorno?" | COP30

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Animais em extinção
BIODIVERSIDADE
Brasil
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