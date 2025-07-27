Barbecue: iguana resgatada dos maus tratos agora vive no Instituto Butantan

Quando a iguana-macho Barbecue chegou ao Instituto Butantan, em 2024, sua situação de saúde não era boa: o animal estava desnutrido, sem cauda, com quatro dedos amputados e com ossos quase transparentes no raio-X pela falta de cálcio. Parecia improvável que sobrevivesse. Felizmente, esta história tem final feliz.

Barbecue é um macho de iguana-verde (Iguana iguana), espécie que habita boa parte da América Latina. Foi resgatado dos maus tratos pelo Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres (CETRAS), ligado ao Ibama, e enviado ao Laboratório de Ecologia e Evolução (LEEv), no Instituto Butantan, em São Paulo, onde começou sua reabilitação.

Os exames iniciais mostraram uma desnutrição grave e ossos muito fracos, condição causada pela dieta inadequada. O animal também estava pouco ativo, comia pouca comida e bebia pouca água. Os biólogos do Butantan adotaram uma caixa plástica como lar temporário para a iguana e começaram seus cuidados.

“A alimentação foi reformulada para suprir as necessidades nutricionais específicas de um réptil com deficiência óssea, focando em um balanço adequado de cálcio, fósforo e vitaminas”, explica Gustavo Fernandes, biólogo do LEEv e um dos responsáveis pelo cuidado de Barbecue.

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Iguanas são herbívoros e suas dietas são compostas em maior parte por vegetais folhosos, legumes e, em menor proporção, frutas. “Existem também rações comerciais disponíveis no mercado que podem ser incorporadas à alimentação, misturadas aos demais alimentos, para fornecer um perfil nutricional completo”, explica Adriano Mendes Ferreira, auxiliar do LEEv.

Além disso, por serem animais de climas quentes, precisam de ambientes com temperatura e umidade controladas, sempre próximos a fontes de água e preferencialmente com exposição à luz solar.

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Hoje, Barbecue está totalmente recuperado e demonstra disposição e animação. ele ganhou um novo lar – um terrário de madeira maior, equipado com uma fonte de água, lâmpadas de aquecimento e galhos de árvores para ele escalar – e pode ser visitado no Instituto Butantan.

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