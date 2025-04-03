Beber álcool faz moscas ficarem mais atraentes para fêmeas, revela estudo

Um pouco de álcool para ajudar a flertar – quem nunca? Um novo estudo revelou que o etanol também tem poder nos relacionamentos de moscas-da-fruta (Drosophila melanogaster): machos que consomem álcool ficam mais atraentes para as fêmeas.

Não é de hoje que sabemos que essa espécie consome álcool na natureza, por meio de frutas açucaradas, néctar e seiva que passaram por processo de fermentação (e por isso possuem álcool). Na verdade, estudos anteriores já haviam até demonstrado que moscas-da-fruta machos iam atrás da bebida depois de serem rejeitados por fêmeas, e que indivíduos jovens que nunca haviam cruzado eram mais beberrões.

Mas por que, exatamente? Foi isso que um novo estudo do Instituto Max Planck, na Alemanha, quis descobrir. Os resultados foram

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publicados na revista científica Science Advances.

Os cientistas lembram que não podemos olhar para a questão com um viés antropomórfico – não dá para falar que os insetos bebam álcool para ficarem doidões ou aliviar a tristeza, igual humanos fazem. A hipótese mais provável é que a bebedeira tenha algum benefício evolutivo, e foi isso que a pesquisa mostrou.

A conclusão é que o consumo de álcool aumenta a produção de feromônios sexuais nos machos, o que, na prática, os torna mais atrativos para as fêmeas e aumenta as chances de acasalamento.

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O mecanismo é sofisticado: no cérebro das moscas, os pesquisadores encontraram três circuitos neurais distintos envolvidos no consumo de álcool. Os dois primeiros têm a ver com o olfato e são responsáveis por levar os insetos até a bebida.

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Mas há um detalhe: álcool é tóxico, seja para humanos, seja para moscas. O terceiro circuito, por sua vez, é o responsável por evitar que a mosca consuma demais. Concentrações muito altas de álcool terão um odor repulsivo para os bichos, afastando-os e evitando complicações de saúde.

“Isso significa que as moscas têm um mecanismo de controle que lhes permite obter todos os benefícios do consumo de álcool sem correr o risco de intoxicação alcoólica”, explica Ian Keesey, um dos autores do estudo. Quem dera se fosse fácil assim, não é?

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