Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
PREÇO BAIXOU! Revista Impressa + Digital Premium a partir de R$ 10,99/mês. Corre e assine agora!
Ciência, História

Brasileiros têm 2,5% de DNA neandertal no genoma

É o que mostra um estudo da Genera, empresa com o maior banco de dados genéticos do Brasil. Saiba o que esse número diz sobre você e nossos parentes hominídeos.

Por Leo Caparroz 23 ago 2023, 18h13 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h53
Montagem com a dorsal australopithecus e uma molécula de DNA.
 (Arte: Cristielle Luise / Imagens: Getty Image/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Brasileiros têm 2,5% de DNA neandertal no genoma Priorizar nos meus resultados Google

A relação entre Homo sapiens e Homo neanderthalensis sempre foi motivo de disputa científica. Durante muito tempo, acreditava-se que os neandertais eram uma espécie completamente distinta e até inferior aos sapiens. Agora, graças a uma enxurrada de novas pesquisas, sabemos que esse não é o caso.

Os neandertais não só tinham hábitos e técnicas semelhantes às nossas, como também mantinham relações com nossos antepassados – relações mais do que amistosas. A reprodução entre essas duas espécies fez com que elas trocassem genes entre si, e agora, uma parcela do seu DNA é um “DNA neandertal”.

Desde 2010, quando foi montado o primeiro genoma neandertal completo a partir dos ossos de três fêmeas de 40 mil anos atrás, os pesquisadores sabem que compartilhamos DNA com esses indivíduos. Mas cada pessoa pode ter mais ou menos dessa parcela.

Continua após a publicidade

Isso contraria também uma ideia equivocada, mas muito comum, de que os neandertais e os sapiens eram duas espécies totalmente diferentes. Se assim fosse, não poderiam gerar descendentes férteis (exemplo: as mulas e burros, que são filhos de éguas com jumentos, são inférteis). Agora, ambos são entendidos como uma possível subespécie que possuía vínculo genético suficiente para ter filhos que podiam ter filhos também.

Siga
Continua após a publicidade

Os povos da Europa, Ásia, América e Oceania têm cerca de 2% de seu DNA formado pela parte neandertal. Para africanos é menos, cerca de 0,5%. Os neandertais já viviam na Eurásia, e só começaram a cruzar com sapiens depois que alguns deles migraram para a região. Quando esses hominídeos migrantes se dispersaram para o resto do mundo, levaram consigo os resquícios neandertais em seus genes.

Uma análise do laboratório Genera, feita com 200 mil brasileiros, afirma que temos, em média, 2,5% de DNA neandertal em nosso próprio código genético. Eles analisaram 600 mil pontos do genoma dos envolvidos e compararam com o genoma neandertal em busca de pontos em comum.

Continua após a publicidade

O serviço faz parte de um painel realizado pelo laboratório; pagando determinado valor, a pessoa tem acesso a essas e outras informações sobre seu próprio código genético.

Os dados foram retirados de assinantes do serviço que, por consequência, têm maior poder aquisitivo, e média de idade entre 25 e 45 anos. “No fim, a gente fez uma estimativa baseada na nossa base de dados”, afirma Ricardo di Lazzaro, mestre em genética e cofundador da Genera. “Então não foi um estudo para ser necessariamente representativo da população brasileira, e sim, um levantamento com o maior número de pessoas.”

Continua após a publicidade

Mesmo assim, a Genera tem a maior base de dados genômicos do país, então esses números podem ser um bom indicativo de uma tendência nacional.

O DNA neandertal não é só um enfeite no seu código genético. Ele é responsável por algumas características importantes do seu fenótipo – desde aspectos físicos, como altura e formato do nariz, até resistências naturais a vírus, fungos, bactérias e propensão a anemia.

Continua após a publicidade

Para Di Lazzaro, é importante entender e desmistificar a imagem do neandertal. Muitas vezes retratado como uma figura extremamente primitiva e retrógrada perto do Homo sapiens, ele também tinha sociedades complexas e técnicas comparáveis às de seus parentes.

“Ajuda um pouco também a quebrar algumas imagens do ser humano como superior, e mostrar que a gente, como todos as outras espécies, tivemos diferenças, tivemos subespécie, tivemos cruzamentos. A gente, como qualquer outro ser vivo, faz parte desse processo biológico evolucionário”, afirma.

O despertar de tudo: Uma nova história da humanidade

O despertar de tudo: Uma nova história da humanidade

Compre agora: Amazon - R$ 72,45
Publicidade
TAGS:
Amazon
DNA
genes
Genética
HOMO SAPIENS
Neandertal
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).