Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
PREÇO BAIXOU! Revista Impressa + Digital Premium a partir de R$ 10,99/mês. Corre e assine agora!
Ciência

Cabelos crespos protegiam do calor a cabeça dos primeiros sapiens

Um estudo confirmou que a seleção natural prefere madeixas enroladas nos trópicos: elas refrescam o cérebro e diminuem o desperdício de água com suor. Só depois, com migrações para climas frios, apareceram cabelos lisos.

Por Leo Caparroz 7 jul 2023, 16h07 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h53
Foto de jovens esportistas negras felizes contra o céu azul em dia ensolarado.
 (Klaus Vedfelt/Getty Images)
Continua após publicidade
Cabelos crespos protegiam do calor a cabeça dos primeiros sapiens Priorizar nos meus resultados Google

Já se perguntou por que sua cabeça tem fios muito mais grossos e longos do que seus braços ou pernas? Um novo estudo publicado no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences reforça a antiga hipótese de que os cabelos cumpram uma função evolutiva: impedir que os nossos cérebros fiquem quentes demais.

Proteger a cabeça do calor era crucial para nossos mais antigos ancestrais africanos, expostos ao Sol escaldante das savanas, que são um bioma aberto, similar ao cerrado brasileiro. E as madeixas são importantes para mantê-la fresca.

No experimento, os pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos EUA, usaram perucas com três tipos de cabelo em um manequim: liso, cacheado e crespo. Também foram feitos testes com uma cabeça careca, que serviu de parâmetro para as demais medições.

Continua após a publicidade

Eles colocaram o boneco sob luzes quentes, simulando um calor de 30 °C, em um túnel de vento climatizado, para simular diferentes movimentos (caminhada, corrida etc.) e condições atmosféricas, e mediram a temperatura da cabeça com cada uma das perucas.

Siga

Todos os cabelos foram melhores do que a careca em proteger contra o calor, mas houve diferenças entre eles. A cabeça com peruca lisa absorveu um pouco menos da metade do calor da cabeça careca. O cabelo enrolado, cerca de um quarto. O cabelo crespo foi campeão, com absorção equivalente a só 10% da do manequim calvo. 

Continua após a publicidade

Os cachos reduzem a quantidade de calor que atinge a pele porque aumentam a distância entre ela e a superfície do cabelo e criam bolsões de ar, que é um ótimo isolante térmico. Como o cabelo liso cai, a espessura da camada de proteção localizada diretamente em cima do crânio fica menor, há menos ar e o calor passa mais facilmente.

Os pesquisadores também fizeram testes para entender melhor a participação do suor na equação. Para isso, eles molharam as cabeças dos manequins e repetiram os experimentos.

Continua após a publicidade

As carecas úmidas evidentemente esfriaram mais que suas contrapartes secas. Contudo, os manequins cabeludos precisavam de menos suor para equilibrar sua temperatura, e os cabelos crespos reduziam mais ainda essa exigência. Esfriar o corpo sem gastar tanta água é uma vantagem valiosíssima sob o prisma da seleção natural.

Conforme ondas migratórias de Homo sapiens alcançavam lugares mais frios, a pressão evolutiva de manter os cachos foi se perdendo, e dando chance para outros penteados. É por isso que as primeiras populações de cabelos lisos surgiram no norte da Europa e da Ásia, e não na África.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
cabeça
cabelo
Cabelos
calor
careca
evolução
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).