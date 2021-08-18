Gilette realmente engrossa os pelos?
Não. Temos essa ilusão porque a base do pelo – a única coisa que sobra quando você o corta rente à pele – é sempre mais grossa que a ponta.
Não. O uso regular de lâminas de barbear não muda as características inatas dos seus fiozinhos de queratina. A espessura é um traço determinado geneticamente, e só.
O problema é outro: todo pelo é mais grosso na base e afina na extremidade. Quando o dito-cujo é aparado rente à pele, sobra apenas a parte mais espessa do fio, que se torna a nova ponta conforme o pelo cresce. Isso dá a ilusão de que o calibre do cabelo aumentou.
Conforme o pelo se torna mais longo, porém, ele afunila e retoma sua aparência original.
O único método de depilação que realmente tem potencial para alterar as características dos pelos é o laser, porque ele mexe diretamente com o folículo capilar.
Pergunta de @martin_jeffe, via Instagram.
Fonte: Paula Yume, da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).