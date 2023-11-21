Cães reconhecem objetos mais pela localização do que pela cor ou formato

Há uma diferença fundamental entre a cognição de crianças humanas e de cachorros (ainda que, muitas vezes, eles pareçam idênticos em seu apego a brinquedos, rs): quando você aponta uma bola, os bebês sabem se tratar de um objeto que está a uma certa distância, enquanto os cães, em geral, entendem a mão da pessoa como instrução sobre em qual direção eles devem andar.

Escrevemos “em geral” porque essas características são o que os cientistas cognitivos denominam vieses, e não verdades constantes. Ou seja: os cachorros também conseguem navegar o mundo em termos de objetos, e não de direções. É só que, nesse caso, o aprendizado é mais lento e menos intuitivo.

Um estudo com 82 peludos publicado por pesquisadores da Universidade Eötvös Loránd, na Hungria, não só comprovou a dificuldade canina com o conceito de objeto como descobriu que ela é um ótimo indicador de inteligência: cãezinhos mais espertos, em geral, também tem uma concepção de objeto mais parecida com a humana. O artigo científico foi publicado no periódico Ethology, especializado em comportamento animal.

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Essa descoberta não é só uma boa curiosidade sobre pets: também é um passo importante para entender como se deu a evolução da inteligência ímpar exibida pelo ser humano, e em quais aspectos cruciais a nossa cognição difere da de outros animais.

O artigo chegou, ainda, a uma outra conclusão inédita. Não se sabia antes se a preferência dos cães era resultado de uma limitação sensorial (eles enxergam muito mal em comparação a nós, do mesmo jeito que cheiramos pior do que eles) ou de um viés no processamento de informações no cérebro (ou seja: se a orientação espacial tem preferência sobre o processamento de objetos individualmente).

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Calhou que é um pouco de cada coisa. Por um lado, cães com visão mais acurada são, de fato, melhores em discernir objetos – o que significa que o viés é parcialmente sensorial. (Não que eles tenham ido ao oftalmologista para testar, claro. Sabemos se um cachorro enxerga melhor ou não graças a um indicador peculiar: o comprimento do focinho. Os pets de cara achatada vêem melhor que os de cara comprida, porque a mesma alteração anatômica que mexe com a forma do crânio interfere na retina.)

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Por outro lado, também há algo no cérebro em si. Em um dos experimentos, cada cachorro teve, no máximo, 50 tentativas para aprender em qual prato estava um biscoito – o prato da direita ou o prato da esquerda. Os dois pratos eram idênticos, ou seja: não havia nenhuma diferença entre os objetos em si, toda a distinção dizia respeito à posição deles no espaço. Nesse teste, como era de se esperar, os cachorros – mesmo os mais burrinhos (rs) – aprenderam a correr diretamente para o prato correto após poucas tentativas.

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Depois, passaram a haver dois pratos: um branco e redondo, outro preto e quadrado. O petisco sempre estava em apenas um deles. Mas os pratos mudavam de posição. Nessa situação, o cachorro não pode mais contar com a orientação espacial para obter comida: ele precisa reconhecer qual objeto costuma contê-la, independentemente de onde ele estiver.

Nessa versão adaptada, os cachorros mais inteligentes aprendiam a usar o pote certo mais rápido, independentemente do tamanho do focinho. Ou seja: não há apenas acuidade visual em jogo; também existem diferenças em como o cérebro de cada cãozinho processa as informações colhidas do ambiente.

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Essas descobertas são fascinantes porque se acredita que um processo importante no desenvolvimento cognitivo de uma criança seja a transição da compreensão do mundo só em termos de direções para a compreensão também em termos de objetos. A capacidade de isolar coisas de seu entorno (saber onde termina uma árvore ou uma casa e onde começa o chão, por exemplo), está na base da capacidade humana de relacionar sequências de sons a objetos – as palavras.

E no campo mais prático, fica a dica: se o seu cachorro não é nenhum Einstein, talvez seja uma boa deixar o banheiro sempre no mesmo lugar. É possível que ele não reconheça exatamente o jornal, e sim o caminho que ele deve percorrer até o local em que o jornal está.