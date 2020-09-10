Caverna de água doce mais profunda do mundo é maior do que se pensava
Acreditava-se que o abismo de Hranice, na República Tcheca, tinha 473,5 metros. Mas novas medições mostraram que o buraco é mais embaixo.
Em 2016, pesquisadores estimaram que o abismo de Hranice, uma caverna na República Tcheca, tinha 473,5 metros de profundidade. Mas novas medições atualizaram esse número: na verdade, o buracão se estende por 1 quilômetro chão adentro.
Até então, acreditava-se que a caverna tinha se formado de um jeito pouco usual – de cima para baixo, com o aquecimento da água subterrânea lentamente escavando as rochas porosas da região.
Mas o processo de formação foi o inverso: a água veio da superfície e, ao escorrer, foi furando o solo com a ajuda da gravidade. A entrada da caverna, por causa disso, fica centenas de metros acima do que se imaginava.