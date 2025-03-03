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Ciência

“Cérebro humano só processa 10 bits por segundo.” Não é bem assim…

Essa notícia chamou a atenção na internet. Mas é baseada num artigo científico totalmente furado. Veja por que.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 mar 2025, 12h00
Ilustração de um cérebro em atividade. Ao fundo, uma sequência de códigos binários.
 (Peshkova/Getty Images)
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“Cérebro humano só processa 10 bits por segundo.” Não é bem assim… Priorizar nos meus resultados Google

O que a notícia dizia:
Os nossos sentidos capturam 120 megabytes de dados por segundo, mas essas informações trafegam muito mais lentamente, a cerca de 10 bits por segundo, dentro do cérebro. É o que afirma um artigo (1) publicado por dois cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech).

Qual é a verdade:
O artigo não traz pesquisas neurocientíficas que possam, de fato, quantificar o tráfego cerebral. Ele é baseado em ilações erradas.

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Afirma, por exemplo, que quando você presta atenção a alguém falando o seu cérebro processa 13 bits por segundo – pois as pessoas falam em média 1 palavra por segundo, e cada palavra ocupa 13 bits se armazenada num computador.

Mas essa conta ignora todos os processos cognitivos envolvidos na audição e interpretação das palavras e das ideias – que também envolvem processamento de dados.

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Fonte (1) “The Unbearable Slowness of Being: Why do we live at 10 bits/s?”, J Zheng e M Meister, 2024.

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TAGS:
cérebro
neurotransmissores
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