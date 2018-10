Cientistas conectam 3 cérebros em 1 – para jogar Tetris

O Brainnet é um sistema recém-criado por cientistas da Universidade de Washington, capaz de conectar o cérebro de três pessoas ao mesmo tempo.

É uma espécie de telepatia primitiva, que permite ao trio compartilhar instruções e colaborar – e ele foi aplicado, pela primeira vez, em uma emocionante batalha de… Tetris. Uma versão, aliás, simplificada do jogo clássico.

Os cientistas, em um estudo ainda não publicado, descrevem o BrainNet como um sistema no qual duas pessoas “enviam” pensamentos e uma recebe. Aí vem a parte impressionante: o cara que atua como receptor é capaz de jogar Tetris sem ver a tela. Ele só obedece às informações telepáticas dos dois colegas. O objetivo do teste era verificar quantas vezes ele posicionava a peça no lugar certo quando instruído exclusivamente por telepatia.

Como os cientistas alcançaram o feito? Graças a dois exames cerebrais bastante comuns: o eletroencefalograma (EEG), que capta a atividade cerebral dos dois voluntários, e um aparelho de estimulação magnética transcraniana (conhecido como T MS), que “repassa” a informação ao receptor.

O sistema, claro, não transmite pensamentos exatos nem complexos – só pulsos elétricos. Os voluntários precisaram, então, de um treinamento para aprender a interpretar diferentes frequências elétricas como “instruções”. Mas no final deu certo: os companheiros tiveram sucesso em 82% das rodadas do jogo.