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Ciência

Cientistas criam bateria de areia para aquecer pequena cidade finlandesa

A bateria é um contêiner de aço com 2000 toneladas de areia, que armazena energia térmica em excesso para momentos em que a demanda fica mais alta.

Por Eduardo Lima 8 set 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h26
Fotografia da nova bateria de areia Polar Night Energy instalada em Pornainen, um pequeno município no sul da Finlândia.
 (Polar Night Energy/Reprodução)
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Pornainen é uma cidade pequena no sul da Finlândia que não chega a 5000 habitantes. Mesmo assim, ainda é o sul da Finlândia, um dos países nórdicos da Europa, e as temperaturas no inverno podem ficar abaixo de zero. Mais que um pijama quentinho e bons cobertores, as casas precisam ter um sistema de calefação para esquentar os ambientes.

Na maioria das vezes, esse aquecimento depende de fontes de energia que contribuem para as mudanças climáticas, como petróleo e carvão. Para esquentar os 4.964 habitantes de Pornainen de forma sustentável, uma nova tecnologia foi instalada: a maior bateria de areia do mundo.

Desenvolvida pela empresa Polar Night Energy, essa bateria é um contêiner de aço gigante lotado com 2000 toneladas de areia, com cerca de 13 metros de altura e 15 metros de comprimento. Ela tem uma capacidade de armazenamento dez vezes maior que a primeira bateria de areai que a empresa entregou, para a cidade de Kankaanpää, em 2022.

A bateria pode armazenar e oferecer 1 MW de energia térmica. A expectativa da Polar Night Energy é que o projeto reduza as emissões de CO₂ do sistema de aquecimento de Pornainen em cerca de 160 toneladas.

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Como funciona a bateria de areia

A areia da bateria de Pornainen serve para armazenar energia, em formato de calor. Ela pode guardar a produção em excesso de plantas de energia eólica e solar (que geram energia de forma intermitente, só quando há vento ou sol) por meses, e depois devolvê-la como calor, sem o processo de queima que libera gases de efeito estufa na atmosfera.

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Quando há excesso de energia elétrica limpa, ela é usada para aquecer a areia com um sistema de circuito fechado, com tubos que transferem o calor da energia para o material arenoso, que pode chegar a 600 °C. O calor armazenado na areia pode ser liberado em momentos de alta demanda energética na forma de ar, vapor ou água quente para abastecer o sistema de aquecimento da cidade. Assim, a demanda vai ser resolvida com energia renovável, e não com combustíveis fósseis.

Um novo produto está sendo desenvolvido para transformar esse calor armazenado na bateria de areia de volta em eletricidade, mas por enquanto uma bateria dessas só funciona para abastecer sistemas de calefação ou usos industriais de vapor que geralmente dependem de tecnologias de combustão.

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Armazenar calor com areia e materiais similares não é exatamente uma novidade tecnológica: fornos de alvenaria já existem há milênios e conseguem reter calor com muita facilidade. Agora, o que a Polar Night Energy fez foi pegar essa ideia, adaptar e aumentar a escala. O conceito pode continuar sendo aprimorado para que, um dia, a energia em excesso do verão finlandês possa sustentar as demandas de aquecimento do inverno.

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