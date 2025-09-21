Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Tomografia revela detalhes inéditos de fóssil de dicinodonte encontrado no Brasil

Pesquisadores conseguiram enxergar dentro da cabeça do Rastodon, que viveu há 260 milhões de anos no que hoje é o Rio Grande do Sul.

Por Manuela Mourão 21 set 2025, 08h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h26
Ilustração de um dicinodonte Rastodon.
 (Márcio Castro/Divulgação)
Continua após publicidade
Tomografia revela detalhes inéditos de fóssil de dicinodonte encontrado no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

Há 260 milhões de anos, no que hoje é o Pampa gaúcho, um Rastodon procurvidens morreu e ficou eternamente fossilizado no interior de uma rocha. Agora, graças a um “mergulho tecnológico” no interior de seu crânio, cientistas brasileiros estão desvendando os segredos deste herbívoro pré-histórico.

Utilizando tomografia computadorizada de alta resolução, uma equipe da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e do Museu Nacional da UFRJ conseguiu reconstruir em 3D a anatomia interna do dicinodonte, permitindo assim melhores análises da mandíbula e do céu da boca do bicho, algo inédito.

Esses animais eram sinapsídeos, ou seja, faziam parte da mesma linhagem que inclui os mamíferos. Os dicinodontes, no entanto, não eram mamíferos, mas sim “primos”: integravam um ramo diferente e bastante diverso do grupo. Eram caracterizados principalmente pela presença de um “bico” desdentado e duas presas. 

“O Rastodon estava, literalmente, com a boca fechada há mais de 250 milhões de anos. Com a micro-tomografia, conseguimos abri-la e revelar detalhes incríveis da sua história evolutiva”, destaca João Lucas da Silva, autor do estudo publicado no Zoological Journal of the Linnean Society.

Siga

Descrito pela primeira vez em 2016, o Rastodon logo se destacou entre seus parentes. Enquanto a maioria dos dicinodontes exibia presas voltadas para baixo, o fóssil brasileiro apresentava dentes curvados para frente. Esse traço singular levantava dúvidas sobre seu modo de vida e sua posição na árvore evolutiva.

Continua após a publicidade

Mas, até agora, os detalhes de sua anatomia estavam escondidos na rocha. A digitalização em micro-tomografia permitiu aos cientistas enxergar dentro da cabeça do animal. 

“A microtomografia não é uma ferramenta nova na análise de fósseis, mas vem se tornando cada vez mais acessível e com maior qualidade. Funciona de forma semelhante a um tomógrafo médico, usado em exames clínicos, e pode inclusive ser aplicada a fósseis de grande porte”, explica Voltaire Paes Neto, paleontólogo do Museu Nacional, que também participou do estudo.

Fóssil do pequeno dicinodonte Rastodon procurvidens (acima). O crânio era conhecido desde 2016, mas neste novo estudo se revelou todo o esqueleto do animal. No meio, a reconstrução digital em 3D obtida por micro-tomografia que possibilitou ‘abrir a boca’ do espécime. Abaixo, a reconstrução de como seria o esqueleto e a silhueta do animal.
(João L da Silva, Voltaire D P Neto, Christian F Kammerer, Julia L R de Souza, Bruno A Bulak, Marina B Soares, Tiago R Simões, Felipe L Pinheiro/Divulgação)

“No caso de fósseis de pequenos animais, utilizamos o microtomógrafo, que gera imagens em altíssima resolução, permitindo observá-las em três dimensões”, conta ele para a Super

Continua após a publicidade

Esse tipo de tecnologia ajuda a estudar fósseis frágeis e de difícil acesso, sem danificá-los. “É possível, por exemplo, isolar osso a osso, permitindo analisar cada um deles individualmente, algo que não seria possível no crânio completamente articulado, onde não se pode nem pensar em remover um osso”, contou João Lucas da Silva à Super.

A análise histológica do Rastodon mostrou que o espécime era um jovem adulto e, assim como de costume na espécie, de pequeno porte. 

Entre Linhas Superinteressante

capa do jogo entrrelinhas, que vem em uma caixa vermelha

Compre agora: Amazon - R$ 61,73

Além disso, a pesquisa ajudou a reposicionar a espécie entre os dicinodontes que escavavam tocas no solo, uma adaptação crucial para sobreviver às condições extremas que precederam a maior extinção em massa da história: a crise Permo-Triássica, momento em que o Planeta passava pela formação do Pangeia.

Continua após a publicidade

Silva ficou surpreso ao ver a anatomia da mandíbula, “especialmente a fenestra mandibular [uma abertura na lateral da mandíbula], que tem a morfologia muito similar ao que se vê em alguns dicinodontes da África do Sul”. Essa característica fez com que a desconfiança dos pesquisadores de que a espécie estivesse mal classificada aumentasse.

Pane no sistema

Para entender a confusão, é necessário um pouco de contexto: as duas principais linhagens de dicinodontes são os Emydopoidea e os bidentálios (Bidentalia). 

“Em 2016, e até pouco antes do nosso estudo, as análises filogenéticas sugeriam que o Rastodon era um bidentálio, um dos mais antigos do grupo”, conta Silva. “A maioria dos bidentálios do Permiano, contudo, eram encontrados na África do Sul. Assim, o Rastodon era considerado uma evidência de que esse grupo havia surgido lá”. 

No entanto, alguns estudos vinham contestando essa versão. “Uma análise mais detalhada do crânio sugere fortemente que o Rastodon não é um bidentálio, mas um membro dos Emydopoidea. Ou seja, está em outro ramo da árvore dos dicinodontes”. A nova classificação faz dele o primeiro e único do grupo da América do Sul.

Continua após a publicidade

O fóssil sugere que a origem do grupo Emydopoidea como um todo pode ter ocorrido no sul do Brasil. 

Próximos passos

Para Voltaire Paes Neto, as novas imagens em 3D podem ser utilizadas em pesquisas futuras sobre a musculatura do Rastodon e força de sua mordida, por exemplo.

“As técnicas digitais também são uma forma de resguardar as informações e o patrimônio do país. E elas podem ser empregadas em fósseis que ainda não foram estudados ou para responder perguntas sobre aqueles que já conhecemos”, disse o autor. 

João Lucas da Silva também espera que estudos como este façam com que mais pessoas se interessem por formas de vida pré-históricas para além dos gigantes famosos. “Os dinossauros, embora fantásticos, são apenas um ramo da árvore da vida. Antes, durante e depois do reinado deles, viveram muitas formas e linhagens.” 

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
ANIMAL PRÉ-HISTÓRICO
brasileiro
fóssil
paleontologia
paleontólogo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).