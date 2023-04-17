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Ciência

Cientistas reúnem 3 mil fotos de Marte para criar novo mapa do planeta

Imagem global de alta resolução mostra as principais características geológicas de Marte – graças às observações da sonda Hope, dos Emirados Árabes Unidos. 

Por Luisa Costa 17 abr 2023, 17h45 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Mapa feito a partir de observações da Missão Hope Mars (Emirates Mars Mission).
 (marsatlas.org/Getty Images)
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A espaçonave Hope, dos Emirados Árabes Unidos, chegou à órbita de Marte em fevereiro de 2021, sete meses após decolar no Japão. O objetivo da engenhoca, que está orbitando o Planeta Vermelho desde então, é fornecer dados sobre o clima de Marte, sua atmosfera e tempestades de poeira. Mas a Hope também tem uma câmera.

A sonda capturou imagens da superfície marciana durante os últimos dois anos – período equivalente a um ano por lá. Agora, cientistas reuniram 3 mil destas fotografias para construir um novo mapa global de Marte, que mostra suas principais características geológicas em alta resolução. 

O mapa mostra calotas polares, montanhas, vulcões inativos, vales e remanescentes de rios e lagos que existiam no planeta há 3,5 bilhões de anos. Ele permite que os cientistas entendam melhor sobre a evolução da paisagem de Marte e estudem a distribuição de crateras formadas pelo impacto de asteroides e meteoritos na superfície marciana – o que, por sua vez, dá pistas sobre como era o trânsito desses objetos no Sistema Solar.

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A equipe do projeto foi liderada por pesquisadores da New York University em Abu Dhabi (NYUAD) e do Centro de Ciências Espaciais dos Emirados Árabes Unidos. Eles demoraram meses para selecionar imagens que tivessem condições de iluminação semelhantes – e pudessem ser reunidas de modo que se obtivesse uma grande imagem coerente.

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Para transformar a colcha de retalhos no mapa global de alta resolução, os pesquisadores desenvolveram um algoritmo que descreverão em artigo científico. A ideia é que, no futuro, o mesmo método poderia ser aplicado a observações de espaçonaves que visitem outros planetas, como a missão Juice, da Agência Espacial Europeia, que decolou na última sexta (14) e vai estudar três satélites de Júpiter.

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A sonda Hope é a primeira missão interplanetária dos Emirados Árabes Unidos (e de uma nação árabe). Ela viaja em uma órbita elíptica que varia de 20 mil a 43 mil quilômetros acima da superfície marciana. Isso é consideravelmente mais alto que orbitadores anteriores, como o Mars Global Surveyor e o Mars Reconnaissance Orbiter, da Nasa, que fornecem imagens detalhadas – mas não mostram o planeta inteiro de uma só vez.

“Esta posição estratégica [da sonda Hope] está ajudando os pesquisadores a criar uma imagem global do planeta”, disse Dimitra Atri, pesquisador da NYUAD. E o mapa recém-divulgado foi um grande passo nessa direção.

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