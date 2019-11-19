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Ciência

Uma caneta esferográfica funcionaria em Marte?

Talvez. Mas logo ela começaria a falhar. Para não falar na pressão atmosférica diferente – que faria a tinta escapar do tubo.

Por Maria Clara Rossini 19 nov 2019, 13h53 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h03
Foto com zoom extremo da ponta de uma caneta esferográfica.
 (John Lawson, Belhaven/Getty Images)
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Uma caneta esferográfica funcionaria em Marte? Priorizar nos meus resultados Google

Ninguém nunca foi lá para testar, é óbvio. Mas é bem provável que não. Você já deve ter ouvido que as canetas esferográficas comuns não funcionam no espaço por conta baixa gravidade. E é verdade. A gravidade é responsável por empurrar a tinta para baixo, fazendo a caneta funcionar. Mas não é só isso. O próprio movimento de bolinha da caneta consegue “puxar” a tinta e fazer a caneta funcionar por um tempo – mesmo contra a gravidade.

Faça o seguinte experimento: pegue uma caneta e um caderno e tente fazer rabiscos de cabeça para baixo. A caneta funciona inicialmente, mas depois de alguns segundos ela começa a falhar.

É difícil saber qual é a gravidade mínima para fazê-la funcionar. Marte tem pouco mais de um terço da gravidade terrestre, então é provável que você consiga usar a caneta no início. Logo, porém, ela começaria a falhar.

Mas esse nem é o principal problema. Sabe aquele furinho presente na lateral da caneta? Pois é. Ele permite que o ar entre no tubo e evita que se forme um vácuo à medida que a tinta sai. Sem ele, a caneta começaria a vazar. 

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Isso só acontece porque a pressão atmosférica da Terra é grande o suficiente para fazer o ar preencher o tubo. Em Marte, a pressão do ar é quase 170 vezes menor do que na Terra. Mesmo que fosse possível escrever com a caneta normal, ela causaria uma bela lambança.

Pergunta de Iasmin Mendonça, cidade não identificada. 

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Fonte: Henrique Barbosa, professor do Instituto de Física da USP.

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TAGS:
Exploração espacial
Marte
NASA
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