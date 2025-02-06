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Ciência

Coçar a pele irritada pode ser bom e ruim ao mesmo tempo

O motivo pelo qual coçamos um local inflamado tem uma explicação evolutiva, mas que não faz mais tanto sentido para nós. Entenda

Por Manuela Mourão 6 fev 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Fotografia de pessoa se coçando.
 (BSIP/Getty Images)
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Coçar a pele irritada pode ser bom e ruim ao mesmo tempo Priorizar nos meus resultados Google

Coçar um pedaço de pele irritada traz uma das maiores sensações de alívio da Terra. Mas esse ato vem acompanhado de um prazer proibido: se alguém te pegar passando os dedos no machucado, com certeza você vai ouvir “para de coçar, isso vai piorar”.

A recomendação faz sentido. De acordo com um

estudo publicado no periódico Science, coçar a pele agrava a inflamação e o inchaço em um tipo de eczema chamado dermatite alérgica de contato (ou simplesmente dermatite de contato).

Dermatites de contato são causadas pelo contato da pele com vários irritantes e alérgenos. Os mais comuns incluem metais em joias (como o níquel), ingredientes em cosméticos, sabão em pó e hera venenosa (a planta, não a personagem).

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Os sintomas, embora possam variar de pessoa para pessoa, são típicos de reações alérgicas: manchas vermelhas na pele, ressecamento, inchaço, bolhas, queimação e, claro, coceira. A vontade de coçar essas erupções cutâneas às vezes pode ser irresistível, mas acaba piorando os sintomas e retardando o tempo de cicatrização, de acordo com os autores da pesquisa.

Em

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um comunicado, Daniel Kaplan, coautor do estudo e dermatologista da Universidade de Pittsburgh, disse que “coçar é muitas vezes prazeroso, o que sugere que esse comportamento deve proporcionar algum tipo de benefício evolutivamente”. Mas qual seria esse benefício?

Para investigar a origem evolutiva desse comportamento, os pesquisadores realizaram testes em ratos. Três grupos de roedores foram selecionados: um grupo padrão que sente coceiras e podia coça-las; um grupo padrão com um cone, semelhante ao utilizado ao redor do pescoço de cães; e um grupo que não é sensível à coceira devido à falta do neurônio necessário para isso.

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Em seguida, induziram sintomas semelhantes aos do eczema nas orelhas dos animais.

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Quando o primeiro grupo sentia coceira, começava a se coçar imediatamente. Como resultado, as orelhas inchavam e células imunes inflamatórias, chamadas neutrófilos, se acumulavam na região. Nos ratos que não possuíam o neurônio responsável pela coceira, isso acontecia em menor intensidade.

“O ato de coçar estimulou neurônios sensíveis à dor a liberar um neuropeptídeo, que ativou os mastócitos [sentinelas do sistema imunológico]. Em resposta ao ato de coçar, a liberação da substância P ativa os mastócitos por meio de uma segunda via”, explicam os autores. Em suma: coçar desencadeia mais inflamação na pele porque os mastócitos são ativados por duas vias.

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Em outras palavras, os mastócitos são os principais coordenadores da inflamação que provoca coceira e danos na pele. De acordo com os pesquisadores, o experimento confirma que coçar agrava ainda mais a inflamação na pele.

Por outro lado, a liberação de mastócitos também é importante na proteção contra infecções bacterianas da pele, revelando o lado paradoxal da coceira.

Em um segundo experimento, os pesquisadores investigaram se a ativação dos mastócitos induzida pelo ato de coçar poderia afetar o microbioma da pele. O experimento revelou que coçar reduziu a quantidade de Staphylococcus aureus, a bactéria mais comum associada a infecções de pele.

Daniel Kaplan afirmou em comunicado que “a descoberta de que coçar melhora a defesa contra Staphylococcus aureus sugere que isso pode ser benéfico em alguns contextos. Porém, o dano que o coçar causa à pele provavelmente supera esse benefício quando a coceira é crônica.”

Em um futuro próximo, o grupo envolvido no estudo pretende desenvolver terapias para esse tipo de dermatite, que atuem no controle dos receptores dos mastócitos. Tratamentos como esses podem ajudar a resolver condições como urticárias e rosáceas.

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