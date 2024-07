No Ceará, o município de Aiuaba registrou temperatura mínima recorde de 11,4°C na manhã desta quinta (25). É a menor temperatura no estado desde que a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) começou o monitoramento em 1980.

Historicamente, o mês de julho sempre é mais frio, em virtude do inverno no hemisfério sul, que teve início no dia 20 de junho. Entretanto, essa baixa histórica foi causada por uma combinação de fatores, especialmente uma massa de ar frio que passou sobre o estado. Além disso, a Funceme explica que fatores locais também contribuem para o frio noturno, como a altitude do relevo, distância do oceano e ventos mais fracos.

As temperaturas tendem a baixar ainda mais quando o céu está limpo e o ar seco, como é o caso. O mês de julho também marca o início do período de seca.

Continua após a publicidade

Nesta sexta (26) o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de baixa umidade relativa do ar para 49 cidades cearenses, válido até as 19h de domingo (28). Os moradores dessas cidades enfrentam umidade relativa do ar entre 30% e 20%, quando a média é de 70% a 80%.

Veja a lista das cidades mais afetadas:

Aiuaba: 11,4ºC

Continua após a publicidade

Parambu: 12,9ºC

São Benedito: 14,9ºC

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram