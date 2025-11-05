Como o mundo se parece aos olhos de uma aranha

Christopher Terrell Nield é professor de biociências na Nottingham Trent University. O texto abaixo foi publicado originalmente no site The Conversation

É uma noite tranquila de outono. Você está assistindo televisão quando um movimento inesperado chama sua atenção. Uma grande aranha doméstica (Tegenaria domestica) está caminhando pelo tapete em sua direção. Você faz um movimento repentino. A aranha congela. Você pega um papel para espantá-la, olha para trás e ela desapareceu. O que a aranha viu? Ela teve medo de você?

Para uma aranha doméstica parecemos um predador em potencial. No entanto, apesar de as aranhas terem mais olhos do que nós, a maioria delas na verdade não vê muitos detalhes. O mundo delas é percebido principalmente por vibração, correntes de ar, toque e paladar.

As aranhas geralmente têm quatro pares de olhos e existem dois tipos: principais e secundários. Os olhos principais, ou diretos, ajudam a aranha a ver detalhes; as células fotorreceptoras de suas retinas estão na parte frontal. Assim como em outros animais, elas detectam a luz e a transformam em sinais para o cérebro. Já nos olhos secundários, ou indiretos, as células fotorreceptoras estão invertidas. Esses olhos são sensíveis ao movimento, em vez de detalhes, e podem dar às aranhas um aviso antecipado sobre possíveis presas ou predadores.

Cerca de metade das 37 famílias de aranhas da Grã-Bretanha tecem teias para capturar presas. Seus olhos geralmente estão dispostos em duas fileiras e têm tamanhos aproximadamente semelhantes. Elas têm visão deficiente e usam vibrações para detectar onde está sua comida.

Mas em algumas famílias de aranhas a visão é importante. Estas são as aranhas que caçam ou emboscam presas e têm uma visão muito melhor do que as suas primas tecelãs. No Reino Unido, isso inclui aranhas-caranguejo (com cerca de 30 espécies), aranhas-lobo e aranhas saltadoras (ambas com cerca de 40 espécies no Reino Unido). As aranhas-lobo e as aranhas saltadoras têm um par de olhos muito maiores do que os outros. Esses olhos principais focam nas presas e os secundários, menores, detectam movimentos. Muitas aranhas saltadoras podem ver comprimentos de onda de luz que nós não podemos, como o ultravioleta. Elas usam isso para localizar presas e em exibições de acasalamento.

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As aranhas-caranguejo (Thomisidae), assim chamadas devido aos seus corpos achatados e tendência para se moverem lateralmente, vivem em várzeas e jardins. Conseguem detectar movimentos com os seus olhos principais a uma distância de até 20 cm. São predadoras de emboscada que utilizam a camuflagem para se misturarem com as cabeças das flores e apanharem insetos descuidados com as suas longas patas dianteiras. A Misumena vatia, outra aranha-caranguejo, leva esta estratégia ainda mais longe. Sua cor base é branca, mas pode mudar gradualmente para amarelo. Isso amplia o número de espécies de flores que ela pode usar para capturar presas e a esconde de predadores.

As aranhas lançadoras de teia (Deinopidae) são chamadas de aranhas “com cara de ogro” por causa de seus olhos enormes e aparência agressiva. Elas vivem em habitats tropicais escuros. As espécies Deinopis têm olhos principais enormes cujas lentes têm um amplo campo de visão. Elas podem concentrar a luz com mais eficiência do que um gato ou uma coruja. Todas as noites, uma membrana sensível à luz é produzida dentro dos olhos, mas é destruída ao amanhecer, pois é muito sensível para ser usada à luz do dia.

A Deinopus spinosa captura suas presas criando uma rede de seda expansível. Ela deposita fezes brancas em uma folha como pontos de mira e espera acima da rede, com a cabeça para baixo. Quando um inseto atravessa a área alvo, a aranha abre a rede e a empurra para baixo para envolver sua presa.

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As aranhas-lobo (Lycosidae) são predadoras de emboscada, também com olhos principais aumentados. A Pardosa amentata examina os arredores em busca de movimento com seus olhos secundários, embora só consiga focar em presas a alguns centímetros de distância. À medida que o alvo se aproxima, uma fileira de olhos secundários, que detectam movimento, é usada para medir a distância. As aranhas-lobo também usam a visão para o cortejo. Ao encontrar uma fêmea, o macho fica em pé sobre as patas traseiras, agita seus palpos e vibra as patas dianteiras em sincronia com eles. Os palpos de uma aranha são apêndices localizados na frente da boca. Eles podem sentir o tato e o paladar e também são usados no acasalamento. As danças das aranhas-lobo diferem de espécie para espécie, permitindo que as fêmeas reconheçam os machos com os quais podem acasalar.

As aranhas-lobo costumam caçar à noite, e seus olhos medianos posteriores brilham à luz de lanternas porque possuem uma membrana refletora. Essa membrana atua como um espelho, de modo que a luz passa duas vezes pelos seus fotorreceptores, o que melhora a visão em condições de pouca luz. Essa estrutura é um exemplo de evolução paralela, pois é observada em animais noturnos tão diversos quanto gatos e crocodilos.

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As aranhas saltadoras (Salticidae) estão entre os poucos invertebrados com olhos grandes semelhantes a câmeras, como os encontrados na maioria dos vertebrados (incluindo nós). Sua visão é mais nítida do que a de qualquer outra aranha e é comparável à dos pombos ou gatos. A Portia africanus pode enxergar até cerca de 75 cm, dependendo da forma e na cor para identificar suas presas. As aranhas saltadoras detectam movimentos com seus olhos secundários, que fornecem uma imagem borrada. A aranha então se vira e foca seus olhos principais no objeto. Estes fornecem uma imagem nítida. A aranha usa então seus olhos laterais para avaliar a distância e, quando está perto o suficiente (2-3 cm), salta.

Então, como isso se relaciona com a nossa aranha doméstica? Qualquer uma dessas vistas no outono geralmente são machos procurando fêmeas. Como construtora de teias, a Tegenaria percebe mudanças na luz e no movimento, mas não nos detalhes. Portanto, elas nos veriam como uma grande forma em movimento.

Isso pode fazer com que ela congele, parte da resposta a perigos iminentes de muitos animais, incluindo os humanos. Ficar paralisado ou fingir estar morto pode ser uma proteção eficaz, pois muitos predadores são estimulados pelo movimento. Foi um ato consciente ou apenas um reflexo? Pesquisas sugerem que os insetos podem sentir alegria e dor, então por que não as aranhas? O congelamento e a fuga sugerem que elas têm mais medo de nós do que nós delas.

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