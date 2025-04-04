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Ciência

Conheça a aranha que fica mais forte após ejetar o próprio pênis

Os machos abandonam seus órgãos reprodutivos na tentativa de escapar das fêmeas canibais após o acasalamento.

Por Manuela Mourão 4 abr 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h20
Fotografia de uma aranha-teia de Nephilengys malabarensis.
 (H. K. Tang/biodiversity4all/Reprodução)
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A aranha-eremita-asiática (Nephilengys malabarensis) é uma aranha aparentemente comum, mas que esconde um truque inusitado nas oito mangas: os machos da espécie conseguem ejetar o próprio pênis quando sentem que as fêmeas estão esboçando sinais canibais. 

Como você pode saber, existem alguns animais, na tentativa de perpetuar a espécie, arriscam tudo, inclusive a vida. A fêmea do louva-a-deus devora a cabeça dos machos após o acasalamento. Polvos-de-anéis-azuis fêmeas também podem matar seus parceiros. E as aranhas-eremitas-asiáticas também têm costumes canibais. Mas os machos dos animais dessa lista costumam ter também mecanismos de defesa para evitarem virar almoço das suas parceiras – os polvos, por exemplos, envenenam as fêmeas para paralisá-las e impedir um ataque após o sexo. Com os aracnídeos não é diferente.

Esses artrópodes, que vivem na Ásia, enfrentam riscos consideráveis ​​durante o acasalamento devido à agressão das fêmeas, que podem matar e comer seus parceiros depois do acasalamento. Por isso, na tentativa de se salvarem, os machos

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desenvolveram a habilidade de separar o pênis do próprio corpo para que possam deixá-lo bombeando esperma enquanto fogem para a segurança.

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Nesse processo de “

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cópula remota“, o palpo da aranha macho — o órgão que emite o esperma, análogo ao pênis e que a espécie tem dois — pode se quebrar dentro do trato reprodutivo da fêmea. O palpo quebrado pode permanecer dentro da dona aranha e continuar a bombear esperma mesmo depois que o macho tenha escapado. Biólogos descobriram que quanto mais tempo o palpo ejetado fica nos órgãos genitais femininos, mais esperma ele transfere.

De acordo com um estudo de 2011

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no periódico Animal Behaviour, remover um palpo reduz o peso corporal da aranha e aumenta sua resistência, melhorando assim sua capacidade de lutar. 

O pênis destacável também tem outra função evolutiva importante: ele atua como um “tampão” de acasalamento. Após se quebrar, o êmbolo fica alojado dentro da abertura reprodutiva da fêmea para evitar que outros machos acasalem com ela. Isso reduz a competição de esperma e aumenta a probabilidade de que os genes do macho sejam transmitidos.

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Após perder o pênis, a aranha macho também se torna mais agressiva e protege a fêmea de outros machos que podem tentar desalojar a tampa e inseminar a fêmea.

Os machos também têm outro segredo para evitar serem comidas pelas fêmeas: às vezes, eles oferecem uma de suas pernas como petisco para a fêmea como uma distração durante o acasalamento – é tempo suficiente para fugir, ou, pelo menos, para se preparar para lutar pela segurança de sua amada.

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TAGS:
aranha
canibalismo
pênis
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