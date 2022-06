Conheça a missão da Blue Origin que levará brasileiro ao espaço

Um morador de Belo Horizonte (MG) está prestes a se tornar o primeiro brasileiro a participar do turismo espacial, a bordo de um voo da empresa americana Blue Origin. Como ele conseguiu esse feito? Ganhando um sorteio.

O engenheiro Victor Correa Hespanha, de 28 anos, é o sortudo que embarcará em uma espaçonave neste sábado (4). Ele desembolsou cerca de R$ 4 mil comprando um NFT (“token não-fungível”) pela primeira vez com a empresa Crypto Space Agency (CSA), que patrocina um dos assentos da viagem. (Entenda nesta matéria da Super o que são NFTs.)

A missão da CSA seria unir a tecnologia da indústria espacial com o mercado de criptomoedas para “acelerar o futuro espacial da humanidade”. A empresa colocou mais de 5,5 mil NFTs à venda em abril, afirmando que um dos compradores teria a oportunidade de viajar ao espaço com a empresa do bilionário Jeff Bezos – também fundador e CEO da Amazon.

A espaçonave New Shepard está programada para decolar às 10 horas da manhã (horário de Brasília) a partir do Launch Site One da Blue Origin – plataforma de lançamento localizada a cerca de 40 quilômetros da cidade de Van Horn, no Texas (Estados Unidos). A missão, chamada NS-21, será a quinta tripulada da empresa.

Como será o voo

A tripulação da NS-21 fará uma visita rápida ao espaço. O voo de condução autônoma vai durar 10 minutos, e o foguete alcançará uma altitude de cerca de 100 quilômetros, a uma velocidade de 3,7 mil km/h. (Para comparar, um avião comercial comum voa a aproximadamente 10 km de altitude e a 850 km/h.)

Assim que os passageiros alcançarem o espaço, o módulo da nave vai cair em queda livre de volta à Terra, chegando ao solo com a ajuda de um paraquedas. Durante esse período, a tripulação vai experimentar a sensação de microgravidade, flutuando na espaçonave.

O voo realizado pela Blue Origin é chamado suborbital: ele tem velocidade relativamente baixa e insuficiente para orbitar o planeta. Para que isso ocorresse, seria necessário atingir uma velocidade muito maior – cerca de 28 mil km/h para orbitar a 200 km de altitude, por exemplo.

Isso porque objetos em órbita ao redor da Terra, como a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), não fazem nada mais do que cair continuamente ao redor do planeta. Eles são lançados para o espaço a uma velocidade tão alta que a curvatura de sua trajetória fica semelhante à da Terra. (Você pode entender mais sobre voos suborbitais nesta matéria da Super.)

Originalmente, a missão NS-21 aconteceria em 20 de maio, mas foi adiada depois que a Blue Origin encontrou problemas nos sistemas de backup do foguete.

Quem são os tripulantes

Victor viajará ao espaço junto a outras cinco pessoas: Evan Dick, engenheiro e investidor; Katya Echazarreta, ex-chefe de testes da Nasa; Hamish Harding, piloto de jatos executivos e presidente da empresa de aviação Action Aviation; Jaison Robinson, empresário; e Victor Vescovo, também empresário.

Victor se tornará o primeiro brasileiro a embarcar na onda do turismo espacial, mas também será o segundo brasileiro a voar para o espaço. O primeiro foi Marcos Pontes, astronauta e ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ele visitou a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), em 2006.

Katya Echazarretas, que nasceu no México e se mudou para os Estados Unidos quando tinha 7 anos, também vai entrar para a história. Ela se tornará a primeira mexicana e a mais jovem americana a voar para o espaço.

