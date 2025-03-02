Em 2024, o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta da Colônia da Universidade Federal de Santa Maria (CAPPA/UFSM) recebeu uma doação de vários fósseis encontrados por um morador da região de São João do Polêsine, no Rio Grande do Sul. O responsável pelos achados foi Pedro Lucas Porcela Aurélio, que é médico e entusiasta da paleontologia nas horas vagas.

A região é rica em fósseis do período triássico, com idades entre 201 milhões e 252 milhões de anos – incluindo alguns dos dinossauros mais antigos do mundo. Em 2024, as trágicas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul revelaram um precursor dos dinossauros de cerca de 240 milhões de anos.

Entre as doações de Aurélio, havia uma perna de um animal que viveu há 237 milhões de anos e é um antecessor dos dinossauros e crocodilos.

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Não se engane: mesmo sendo apenas um fragmento do corpo, o fóssil forneceu informações valiosas para os pesquisadores. Depois de um longo processo de limpeza da rocha e preparação do fóssil, o paleontólogo da UFSM Rodrigo Müller reconheceu, pelas características da pata do animal, que ele pertenceu ao gênero Proterochampsa.

Para essa conclusão, os paleontólogos analisam uma série de pequenas características dos ossos que permitem imaginar como era o restante do esqueleto. Assim, é possível comparar o espécime encontrado com outros parentes e perceber o que há de semelhante e diferente.

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“Por estar em articulação, com os ossos se encaixando como quando estavam em vida, o material trouxe muita informação sobre a anatomia da espécie”, disse Müller, em entrevista à Super. A descoberta foi publicada na revista Acta Palaeontologica Polonica.

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Diante de características nunca vistas anteriormente, foi possível constatar que era uma nova espécie: Retymaijychampsa beckerorum. O nome complicado é uma mistura grego com guarani e significa “crocodilo da perna forte”, em referência a robustez dos ossos da perna. Já “beckerorum” é uma homenagem a família Becker, dona das terras onde o fóssil foi descoberto.

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Esse animal media 80 centímetros e, assim como seus parentes mais próximos, era um quadrúpede carnívoro. Ele antecede as linhagens dos crocodilos e dinossauros. Quando viveu, há 237 milhões de anos, os continentes ainda estavam unidos, formando a Pangeia.

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Para Müller, a descoberta é importante para aumentar o conhecimento sobre a biodiversidades das faunas que antecederam a origem dos dinossauros.

“Além disso, fósseis do membro posterior de proterochampsídeos são muito raros, especialmente tão antigos”, afirma Müller. “Assim, a espécie também ajuda a entender como foi a evolução do grupo dos Proterochampsidae de maneira geral. Tanto que, através desse novo fóssil, foi possível reconhecer uma subfamília dentro do grupo.”

A sede do CAPPA em São João do Polêsine (RS) pode ser visitada gratuitamente de segunda a domingo em horário comercial para apreciação de dinossauros e outros fósseis encontrados na região central do RS.