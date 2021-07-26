Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Ciência

Corais do Atlântico tropical têm futuro ameaçado pela crise climática

Cientistas coletaram dados e usaram simulações de computador para descobrir como o aquecimento global vai afetar três espécies importantes para a construção de recifes no nosso quintal oceânico.

Por Luisa Costa 26 jul 2021, 21h08 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h37
Corais de diversas cores no fundo do mar.
 (Aaron Bull/Getty Images)
Continua após publicidade
Corais do Atlântico tropical têm futuro ameaçado pela crise climática Priorizar nos meus resultados Google

Os recifes de corais são muito importantes para vida marinha: eles servem como locais de alimentação, reprodução e refúgio para várias espécies. O problema é que eles são especialmente suscetíveis às mudanças climáticas, especialmente o aumento da temperatura dos oceanos.

Quando eles morrem, levam junto ecossistemas marinhos inteiros num efeito dominó. Para investigar o que pode acontecer com os recifes de coral do Atlântico Sul, pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) estudaram três espécies de corais. O estudo foi publicado recentemente no periódico especializado Frontiers in Marine Science.

Os pesquisadores selecionaram três corais construtores do Atlântico Sul: Mussismilia hispida, Montastraea cavernosa e Siderastrea sp. Estes corais são chamados de “construtores” porque contribuem para a construção de recifes a partir da deposição de carbonato de cálcio durante seu crescimento – o material que forma o esqueleto desses cnidários. (Outros organismos também auxiliam na formação da estrutura dos recifes, como as algas calcáreas.)

O objetivo dos pesquisadores era entender como a distribuição geográfica desses corais pode se alterar com as mudanças climáticas. Para isso, eles verificaram a ocorrência de cada espécie em diversos locais do Atlântico Sul e também coletaram dados como a temperatura da água na superfície do mar. Assim, eles entenderam as condições em que as espécies conseguem (ou não) sobreviver.

Siga
Continua após a publicidade

Em seguida, eles realizaram algumas projeções alimentando simulações de computador com as informações coletadas. Os cientistas elaboraram cenários hipotéticos – um otimista, um intermediário e um pessimista – do avanço do aquecimento global no futuro, considerando condições ambientais diferentes, com concentrações maiores ou menores de gases do efeito estufa na atmosfera.

“Nós conseguimos obter modelos robustos que nos mostram que todas as espécies estudadas irão sofrer mudanças na distribuição, independente do cenário climático usado”, afirma Silas Principe, doutorando em Oceanografia pelo Instituto Oceanográfico da USP e um dos autores do estudo.

Continua após a publicidade

“Isso é muito preocupante, especialmente para o Brasil, onde menos espécies contribuem para formação dos recifes. Por exemplo, em Abrolhos nós identificamos grandes áreas em que a espécie Mussismilia hispida poderá desaparecer no futuro, o que deve causar mudanças dramáticas nos recifes daquela região”.

O pesquisador destaca que os recifes de corais também propiciam uma série de benefícios aos seres que vivem ao redor dessas estruturas. “Quando perdemos espécies importantes na manutenção dos recifes de corais, estamos impactando também a provisão de todos esses serviços ecossistêmicos – o que consequentemente impacta todos nós.”

Continua após a publicidade

Os pesquisadores destacam a necessidade de uma “mudança urgente de rumo”, já que nossas atuais emissões de gases do efeito estufa estão nos levando ao cenário mais pessimista estudado por eles.

Principe afirma: “Além do compromisso individual, é importante que os governos adotem urgentemente uma agenda de redução das emissões. Outro ponto importante é garantir um melhor manejo das áreas costeiras, regulando o turismo, controlando a pesca ilegal e criando mais áreas de proteção marinha”.

Continua após a publicidade

O pesquisador também destaca que projeções como a deste estudo são desafiadoras e levam em conta uma série de incertezas, por isso eles estão continuamente buscando incorporar dados climáticos melhores, além de mais dados sobre as espécies estudadas.

“Nosso plano é fazer projeções de distribuições futuras de outras espécies-chave de recifes de coral – de algas a peixes – e integrar todos esses resultados para ter uma melhor compreensão de como as mudanças climáticas afetarão os recifes do Atlântico.”

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).