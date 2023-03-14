Curiosity captura imagem do pôr-do-sol em Marte. Veja por que isso é importante

No começo do mês passado, o rover Curiosity, da Nasa, tirou uma foto do que seria um pôr-do-sol marciano. Ao contrário da nossa versão terrestre com luzes avermelhadas, no planeta vermelho o pôr-do-sol é azul (irônico, não?)

A foto faz parte de um trabalho, iniciado em 2021, em que o Curiosity ajuda a estudar nuvens noctilucentes, um fenômeno meteorológico raro em que as nuvens parecem brilhar na atmosfera marciana.

Tecnicamente conhecidos como raios crepusculares, esta é a primeira vez que o fenômeno foi fotografado de forma tão detalhada em Marte. Estudando a forma como os raios brilham através das nuvens, os cientistas podem aprender mais sobre como a atmosfera marciana e o sistema meteorológico do planeta funcionam.

Continua após a publicidade

A atmosfera de Marte é extremamente fina e rarefeita, com apenas 1% da densidade da atmosfera da Terra. Por causa disso, não é comum observar nuvens vagando pelo céu marciano. A presença de nuvens também varia ao longo das estações. E as que de fato são visíveis não se parecem com as nossas: enquanto na Terra elas são feitas de água líquida, a baixa pressão de Marte significa faz com que elas se formem a partir de gelo ou dióxido de carbono congelado – o famoso gelo seco.

Continua após a publicidade

Nuvens em Marte não costumam passar dos 60 quilômetros de altura. Mas novas imagens do Curiosity mostram nuvens em altitude elevada – o que, segundo a agência, sugere que elas são feitas de gelo seco ao invés de água congelada.

Outra imagem capturada pelo Curiosity mostra outro evento curioso, chamado iridescência. Também raro, o fenômeno de difração é causado por pequenos cristais de gelo que espalham a luz individualmente, dando a impressão de que a nuvem está colorida. No caso marciano, as diferentes cores vistas dentro da nuvem podem revelar informações sobre as partículas que a compõem.

Continua após a publicidade

“A iridescência significa que os tamanhos das partículas em cada parte de uma nuvem são idênticos aos de seus vizinhos”, afirma Mark Lemmon, cientista atmosférico. “As transições de cores significam que o tamanho das partículas na nuvem está mudando. Isso nos diz sobre a forma como a nuvem está evoluindo e como suas partículas estão mudando de tamanho ao longo do tempo”.

Tiradas pelo instrumento Mastcam do Curiosity, capaz de capturar cores, as imagens são formadas a partir de 28 fotos individuais. A pesquisa do Curiosity sobre nuvens crepusculares, que fazem parte de um estudo mais abrangente, foi iniciada em janeiro e continuará por mais algumas semanas, até o fim de março.

Continua após a publicidade

É a primeira vez que esses chamados raios crepusculares são avistados com tamanha clareza em solo marciano. Contudo, não é a primeira vez que um pôr-do-sol é clicado no planeta; em 2015, o Curiosity gravou o primeiro pôr-do-sol colorido de Marte. Na ocasião, cientistas explicaram o motivo dele ter essa cor – é praticamente o inverso do que acontece aqui na Terra.

Partículas finas no ar marciano permitem que a luz azul penetre na atmosfera com mais eficiência do que as outras cores. Quando a luz branca chega, os tons azuis ficam na região próxima ao Sol no céu, ao contrário dos amarelos e vermelhos, que se dispersam mais. O efeito é mais forte na hora que o Sol se põe, e a luz precisa passar por um caminho mais longo na atmosfera.

Continua após a publicidade