Vamos lá. Cada cor é uma onda eletromagnética com um certo comprimento. Existem ondas maiores ou menores, como ondas de rádio ou os raios X, que nossos olhos não detectam. Aquelas que vemos estão entre os 380 e 700 nanômetros – que enxergamos como as cores azul e vermelho, respectivamente.

A luz do Sol é um pacote que contém todos os comprimentos visíveis (e alguns invisíveis também, como o ultravioleta). Ao encontrar uma partícula, essa luz se espalha conforme o tamanho do obstáculo. Partículas menores, como o ar da atmosfera, espalham comprimentos curtos, como o azul – daí a cor do céu. Já as gotículas presentes em uma nuvem são muito maiores. Conseguem desviar todas as cores quase igualmente. E a soma de todas as cores visíveis é o branco.



Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram