Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

De que são feitos os discos e as pás do hóquei no gelo?

Projetados para suportar impactos acima de 160 km/h, esses equipamentos evoluíram com novos materiais e técnicas de fabricação ao longo de mais de um século.

Por Luiza Lopes 20 fev 2026, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h34
Fotografia de um jogador de hóquei dee patins em pé com um taco hóquei e um disco.
 (walik/Getty Images)
Continua após publicidade
De que são feitos os discos e as pás do hóquei no gelo? Priorizar nos meus resultados Google

As Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina estão chegando aos últimos dias. As disputas entram na fase final e as medalhas são decididas em várias modalidades. Entre elas está o hóquei no gelo, um dos esportes mais tradicionais do programa olímpico. 

Nesta quinta (19), o time feminino dos Estados Unidos venceu o Canadá por 2 a 1 na prorrogação e conquistou a medalha de ouro, enquanto a Suíça garantiu o bronze. No masculino, as semifinais já estão marcadas, com os EUA enfrentando a Eslováquia, e o Canadá enfrentando a Finlândia nesta sexta (20).

O esporte consiste em duas equipes que se enfrentam sobre uma pista de gelo, cada uma com seis jogadores (incluindo o goleiro). O objetivo é fazer o disco entrar no gol adversário usando um taco.

Siga

Os jogadores se deslocam sobre patins e podem ultrapassar os 30 km/h durante as jogadas, enquanto mudam de direção bruscamente, freiam, aceleram e disputam espaço. 

A partida é dividida em três períodos de 20 minutos cada. Vence a equipe que marcar mais gols. Se houver empate em fases eliminatórias, o jogo vai para prorrogação até que alguém marque.

A “bola” do hóquei

O disco usado se chama puck, palavra que provavelmente vem de termos do gaélico escocês e irlandês que significam “dar um golpe” ou “cutucar”. Ele é feito de borracha vulcanizada, um tipo de borracha tratada com calor e produtos químicos para ficar mais resistente e elástica.

Continua após a publicidade

O puck oficial mede 7,6 centímetros de diâmetro, 2,5 centímetros de espessura e pesa entre 156 e 170 gramas. Esse peso é importante – fosse leve demais, o disco quicaria com facilidade e seria difícil de controlar; se fosse pesado demais, ficaria lento.

Antes dos jogos, os discos ficam no freezer. A baixa temperatura deixa a borracha mais dura e reduz ainda mais o quique, garantindo que deslize de forma mais previsível.

A fabricação é industrial e altamente padronizada. Primeiro, a borracha natural é misturada com antioxidantes e outros produtos químicos, como enxofre (usado no processo de vulcanização), negro-de-fumo (que dá a cor preta e aumenta a resistência) e agentes aceleradores, que controlam o tempo e a eficiência da reação química. 

Esses componentes garantem o equilíbrio entre dureza, elasticidade e durabilidade, evitando que o disco rache, deforme ou fique macio demais. A mistura é transformada em cilindros longos, que são cortados em pedaços com o tamanho aproximado de um disco.

Continua após a publicidade

Os pedaços são colocados em moldes com o formato exato e comprimidos com alta pressão e calor, em temperaturas que podem chegar a 149 °C. Depois de moldados, descansam por cerca de 24 horas. Por fim, passam por acabamento manual para remover imperfeições.

O molde também cria pequenas ranhuras em formato de diamante na lateral. Elas aumentam o atrito com o taco, facilitando o controle.

E, mesmo com toda essa tecnologia, o disco ainda representa perigo. Em um chute forte, pode ultrapassar 160 km/h. Por isso, os jogadores usam equipamentos de proteção pesados, e as arenas têm redes de proteção para proteger o público.

Continua após a publicidade

Os primeiros discos da história eram bem mais improvisados. O hóquei no gelo, que surgiu no Canadá no século 19, foi trazido por imigrantes europeus e envolvia usar bastões para empurrar uma bola pelo chão ou pelo campo – algo parecido com o que é atualmente. 

Quando esses jogos passaram a ser praticados sobre lagos congelados durante o inverno, a bola quicava demais e saía facilmente da área de jogo. A solução foi usar objetos achatados e rígidos, que deslizavam melhor sobre o gelo. 

Como a madeira era abundante e fácil de trabalhar, ela virou um dos primeiros materiais usados – mas há registros de discos feitos de rolhas e até mesmo esterco de vaca congelado. Com o tempo, o formato circular de borracha se tornou padrão, porque deslizava melhor, durava mais e permitia mais controle.

O instrumento do jogo

Para controlar o puck, os jogadores usam o taco de hóquei. Ele tem duas partes principais: o cabo longo e a lâmina achatada na ponta, que entra em contato com o disco. No total, mede entre 1,5 e 2 metros de comprimento.

Continua após a publicidade

A lâmina tem uma leve curva, que ajuda a levantar o disco e controlar a direção do chute. Essa curvatura é tão importante que existe uma padronização definida por regras, para evitar vantagens exageradas.

A rigidez do taco é ajustada para cada jogador. Os mais rígidos favorecem chutes fortes, enquanto os mais flexíveis facilitam chutes rápidos e precisos. A lâmina também varia. Algumas são melhores para levantar o disco rapidamente. Outras favorecem chutes mais potentes.

Até o formato da ponta muda. Pontas quadradas ajudam no controle perto das bordas da pista. Pontas arredondadas facilitam o manejo geral. Já o taco do goleiro é diferente; tem uma base mais larga, que ajuda a bloquear o disco.

No início, os jogadores usavam bastões de madeiras, que eram resistentes, mas pesados. Depois surgiram tacos laminados, feitos com camadas finas de madeira coladas entre si, o que o deixava mais flexível e resistente.

Continua após a publicidade

Nos anos 1980, apareceram os de alumínio. Eram mais duráveis e não deformavam, mas tinham um problema: eram rígidos demais e não transmitiam bem a sensação do disco.

Hoje, a maioria dos jogadores profissionais usa tacos feitos de materiais compostos, principalmente fibra de carbono. Ela funciona como uma mola, ou seja, quando o jogador prepara o chute, o taco se curva e armazena energia. Quando ele libera o movimento, essa energia é transferida para o disco, aumentando a velocidade. Esse efeito ajuda a explicar como o jogador consegue lançar um disco a mais de 160 km/h.

Publicidade
TAGS:
borracha
disco
esporte
gelo
Olimpíadas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).