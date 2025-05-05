Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Descoberto como múmia de vigário se manteve preservada desde o século 18

O método é inusitado e nunca visto antes: o corpo foi embalsamado pelo reto. O abdômen era preenchido através do canal retal com lascas de madeira e tecido.

Por Manuela Mourão 5 Maio 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Fotografia da múmia do religioso em seu caixão na cripta da igreja de St. Thomas am Blasenstein, na Áustria.
 (Andreas Nerlich/Reprodução)
Continua após publicidade
Descoberto como múmia de vigário se manteve preservada desde o século 18 Priorizar nos meus resultados Google

Por mais que as múmias egípcias tenham garantido sua fama quando o assunto é embalsamamento, várias outras culturas adotavam a prática ao se despedir de um ente falecido – aliás, esse tipo de preservação de corpos após a morte é feito até hoje. Porém, até recentemente pouco se sabia sobre uma técnica única encontrada em uma múmia austríaca. Agora, um novo estudo conta que a preservação contou com um método inédito: ela foi embalsamada via reto. 

Residente da cripta da igreja de St. Thomas am Blasenstein, o cadáver intrigava pesquisadores há anos. Reza a lenda que o corpo mumificado era de um vigário aristocrático, Franz Xaver Sidler von Rosenegg, que teria vivido 37 anos e morrido em 1746. 

De acordo com os autores da pesquisa, publicada na revista Frontiers in Medicine, “a investigação revelou que o excelente estado de preservação veio de um tipo incomum de embalsamamento, obtido ao encher o abdômen através do canal retal com lascas de madeira, galhos e tecido, e pela adição de cloreto de zinco para secagem interna.”

Fotografia do aspecto externo da múmia, visto do lado ventral (A) e dorsal (B), mostrando a parede corporal completamente intacta.
(Andreas Nerlich/Reprodução)
Continua após a publicidade

A descoberta foi uma surpresa para a comunidade científica, segundo Andreas Nerlich, patologista da Universidade Ludwig Maximilian de Munique, na Alemanha, e primeiro autor do estudo. 

Siga
Continua após a publicidade

O corpo foi previamente analisado e nenhum corte externo foi encontrado. Além disso, a múmia passou por estudos de raio-X que, apesar de não terem mostrado o enchimento do interior, revelaram uma estrutura redonda dentro do intestino inferior esquerdo do cadáver – levando a rumores de que o indivíduo havia morrido após engolir uma cápsula venenosa.  

Durante uma recente reforma na cripta, pesquisadores liderados por Nerlich realizaram uma autópsia parcial e exames no corpo da múmia bem preservada. As conclusões indicaram que o corpo era de um homem com idade entre 35 e 45 anos, que provavelmente morreu entre 1734 e 1780. 

Continua após a publicidade

As análises dos ossos, dentes e pele revelaram uma dieta rica em produtos de origem animal e grãos típicos da Europa Central — compatível com a alimentação de um vigário paroquial da região —, o que reforça a hipótese de que a múmia seja de Sidler, uma figura histórica associada ao local.

Além disso, o esqueleto não mostrava sinais de estresse, mas possuía evidências de tabagismo.

Continua após a publicidade

Para o jornal The Guardian, Nerlich diz que “tanto usar sapatos pontudos quanto fumar cachimbo eram muito típicos de um padre naquela época”. 

Pesquisadores descobriram que a suposta “cápsula venenosa” era, na verdade, um pedaço de vidro. Já sobre a causa da morte, Sidler provavelmente morreu por sangramento nos pulmões causado por tuberculose. A razão de sua mumificação ainda é incerta, mas pode ter sido para evitar a propagação de doenças ou para preservar o corpo para retorno ao seu mosteiro de origem.

Continua após a publicidade

“Temos algumas evidências escritas de que cadáveres eram ‘preparados’ para transporte ou disposição prolongada dos mortos, embora nenhum relatório forneça uma descrição precisa”, conclui Nerlich em comunicado. “É possível que o transporte do vigário para sua abadia natal tenha sido planejado, o que pode ter falhado por razões desconhecidas”.

Os pesquisadores acreditam que Sidler pode não ter sido o único a receber um embalsamamento pelo reto. “Este é o primeiro caso com este tipo de embalsamamento documentado”, disse Nerlich para o jornal inglês. “Portanto, não temos ideia de com que frequência ou onde isso foi realizado, embora presumamos que esse tipo de ‘preservação de curto prazo’ tenha sido usado com muito mais frequência do que poderíamos esperar deste único caso.”

Em comunicado, ele ainda acrescenta que a prática pode ter sido muito mais difundida, mas pouco reconhecida em casos em que a parede do corpo foi danificada em processo de decomposição pós-morte.

Publicidade
TAGS:
MÚMIA
MUMIFICAÇÃO
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).