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Ciência

Espiral misteriosa no céu do Havaí era, na verdade, um foguete da SpaceX

A imagem foi capturada no último domingo (17) pelo Telescópio Subaru. O foguete faz parte de uma missão confidencial. Assista ao vídeo.

Por Maria Clara Rossini 20 abr 2022, 14h57 | Atualizado em 1 ago 2022, 18h51
Captura de tela de vídeo gravado pelo telescópio Subaru.
 (Telescópio Subaru/Reprodução)
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Na noite do último domingo, o céu do Havaí foi preenchido por uma espiral branca digna de filme de ficção científica. O fenômeno foi capturado pelo Telescópio Subaru, que pertence ao Observatório Astronômico Nacional do Japão, mas fica localizado no Observatório de Mauna Kea, na ilha americana. Veja o vídeo abaixo.

A explicação, no entanto, não tem nada de ficção: trata-se de uma parte do foguete Falcon 9 produzido pela SpaceX, empresa de Elon Musk. Ele havia sido lançado horas antes na Base de Força Espacial Vandenberg, na Califórnia. O foguete carregava a espaçonave NROL-85, que faz parte da missão de lançamento de um satélite para o ​​Escritório Nacional de Reconhecimento dos Estados Unidos (NRO, na sigla em inglês).

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A atividade da espaçonave e a carga que ela carrega são confidenciais. A SpaceX transmitiu o lançamento ao vivo, mas logo depois interrompeu a transmissão, a pedido do NRO. Esse costuma ser o protocolo para esse tipo de missão.

Parte do foguete Falcon 9 é reutilizável. O primeiro estágio faz uma manobra no ar, pousa em uma plataforma marítima no Oceano Pacífico e pode ser utilizado novamente em outras missões. Veja a aterrissagem do foguete abaixo.

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https://twitter.com/SpaceX/status/1515682228172296196

Já a parte superior do foguete, que coloca o satélite ou cápsula em órbita, queima ao reentrar na atmosfera. É ele que apareceu no céu do Havaí. O vídeo mostra a espiral característica causada pela reentrada na atmosfera, antes de o foguete cair no mar.

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Uma das câmeras do telescópio é a Subaru-Asahi Sky Camera, operada em parceria com o jornal japonês Asahi-Shimbun. Ela faz parte de um projeto que filma o céu noturno todos os dias, e por isso captou a “morte” do foguete.

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TAGS:
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FOGUETE
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TELESCÓPIO
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