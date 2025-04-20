Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Esses gorilas cavam o solo à procura de trufas, e não de insetos como se pensava

Comportamento peculiar parece ser influenciado pelo contexto social dos primatas, revelou um novo estudo.

Por Manuela Mourão 20 abr 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h20
Fotografia de um Gorila.
 (Josh Durham/Unsplash)
Continua após publicidade
Esses gorilas cavam o solo à procura de trufas, e não de insetos como se pensava Priorizar nos meus resultados Google

Cachorrinhos italianos costumam levar, ano após ano, o título de melhores farejadores de trufas. Porquinhos e até passarinhos também são reconhecidos por essa habilidade.

Agora, um novo estudo revelou que um grupo de gorilas “raspadores de solo”, que vive no Parque Nacional Nouabalé-Ndoki no Congo, estão a procura desses cobiçados fungos nobres – e não de insetos, como se pensava antes.

As trufas são fungos subterrâneos que crescem entre 20 cm e 40 cm de profundidade, geralmente próximas às raízes de carvalhos e castanheiras. No caso dos grandes primatas do Nouabalé-Ndoki, eles estavam em busca de um tipo específico: as Elaphomyces labyrinthinus, também conhecidas como trufas-de-veado.

Na reserva, estima-se que há 180 gorilas-da-planície-ocidental (Gorilla gorilla gorilla). Por uma década, o pesquisador Gaston Abea, especialista em primatologia com foco em conservação e ecologia comportamental de primatas, liderou uma equipe que acompanhou os movimentos desses animais. Após anos de observação, os cientistas conseguiram coletar amostras dos alimentos escavados pelos gorilas e enviaram os espécimes para identificação taxonômica.

Siga
Continua após a publicidade

Abea se tornou a primeira pessoa indígena em Ndoki assinar um estudo científico como autor principal. A pesquisa foi publicada recentemente no periódico Primates

A equipe acredita que o comportamento de busca por trufas tem implicações sociais relevantes para os gorilas. Embora nem todos os grupos pratiquem essa atividade, alguns indivíduos parecem abandoná-la ou readotá-la ao migrarem de um grupo para outro — um padrão que oferece pistas importantes sobre a estrutura social desses primatas.

Continua após a publicidade

Um exemplo notável é o de uma fêmea adulta que se deslocou de um grupo onde a busca por trufas era rara para outro em que o comportamento era parte da rotina diária. Após a mudança, ela ajustou seus próprios hábitos, sugerindo que esse tipo de tarefa pode ser influenciado pelo contexto social e até transmitido culturalmente entre os gorilas.

Em comunicado, o autor diz que “o conhecimento tradicional do meu povo sobre essas florestas está ameaçado pelos estilos de vida modernos, mas está se mostrando inestimável para continuar estudando e preservando esses ecossistemas”. Além disso, Abea diz que algumas mudanças vêm para o bem: “Nossos ancestrais costumavam caçar gorilas. Agora nós os protegemos, e espero inspirar outros Ba’Akas [tribo nômade de caçadores-coletores que vive na República do Congo] a fazerem o mesmo”.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
FUNGOS
gorila
Primatas
trufa branca
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).