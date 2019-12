Este vídeo mostra todos os incêndios que aconteceram no mundo em 2019

Se tem um tema que dominou as notícias de 2019, foram as queimadas. Neste ano, grandes incêndios florestais aconteceram na Califórnia, Austrália, Indonésia, Sibéria, África Subsaariana e, é claro, na Amazônia.

Para se ter uma ideia da proporção do problema, o programa europeu Copernicus criou um vídeo de um minuto e meio para mostrar os maiores focos de incêndio no mundo ao longo dos 12 meses do ano. Confira o resultado abaixo:

Os dados foram obtidos por meio de imageamento e sensores de satélite. O Serviço Copernicus de Monitoramento da Atmosfera é uma iniciativa para ajudar países e empresas a visualizar dados de incêndios e pensar em estratégias para combatê-los.

Pelo vídeo, é possível ver que as queimadas se intensificam no Brasil a partir de agosto. Foi justamente nessa época que a Amazônia entrou com força nos noticiários de todo o mundo. São Paulo virou noite por conta das queimadas e até a NASA chegou a liberar imagens de satélites da fumaça atravessando o país.

Fogo por todo lado

Mas o Brasil não foi o único que passou por grandes incêndios em 2019. Outros locais que se destacam no vídeo são o continente africano, ilhas asiáticas e o ártico. Segundo uma checagem de dados da BBC, os incêndios deste ano causaram danos significativos ao meio ambiente, mas não chegam a quebrar recordes.

Os incêndios na África Subsaariana se concentraram em Angola, República Democrática do Congo e Zâmbia. Nesses dois últimos, as queimadas foram um pouco maiores do que a média, mas na Angola elas atingiram níveis recordes. De acordo com a ministra do Ambiente do país, as queimadas ocorrem em comunidades locais para a preparação do solo agrícola.

A Indonésia viralizou na internet após circularem vídeos que mostravam o céu completamente vermelho no país. O estranho fenômeno é resultado dos incêndios florestais do país, que liberam PM10, um poluente específico com partículas de 10 micrômetros de diâmetro que alteram a trajetória da luz (vale lembrar que o céu muda de cor quando a radiação solar entra em contato com a atmosfera). Por lá, as queimadas são causadas por empresas e agricultores para limpar a área de plantio de palma e árvores para a produção de papel.

Um dos focos de incêndio mais inusitados foi a Sibéria, região com temperaturas anuais na casa dos 5,4 ºC. Os incêndios florestais são comuns no verão, mas os ventos fortes deste ano levaram a fumaça para outras partes da Rússia. Geralmente eles são causados por raios, mas o aumento das temperaturas no ártico em decorrência do aquecimento global também agravaram a situação.