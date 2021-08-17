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Ciência

Estudo confirma teoria sobre o segredo dos violinos Stradivarius

Os violinos fabricados pelo italiano Antonio Stradivari são mundialmente conhecidos pela qualidade de som. Agora, um estudo revelou a razão: ele aplicava um tratamento químico na madeira dos instrumentos.

Por Luisa Costa 17 ago 2021, 18h40 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h37
Violino Stradivarius no Palácio Real de Madrid.
 (Σπάρτακος/Wikimedia Commons)
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Cremona, no norte da Itália, é uma região conhecida por abrigar as oficinas dos melhores fabricantes de violinos da história – entre eles Guarneri del Gesù e Antonio Stradivari, que, no século 17, produziu instrumentos (violinos, harpas, violões e violoncelos) que se tornaram mundialmente reconhecidos pela excepcional qualidade de som. Para se ter ideia, hoje um Stradivarius – instrumento confeccionado por Stradivari – pode valer milhões de dólares.

Por que os Stradivarius soam tão bem é algo que músicos e cientistas tentam explicar há bastante tempo. Existem algumas teorias, que envolvem desde a madeira utilizada até o clima europeu no período de fabricação dos instrumentos. Mas um novo estudo, publicado por cientistas de Taiwan, confirmou outra coisa: na verdade, os artesãos usavam processos químicos para tratar a madeira dos violinos.

Os pesquisadores analisaram amostras de madeira de violinos da época, e identificaram resíduos de uma série de minerais – como bórax, zinco, cobre e alúmen – que foram usados ​​pelos fabricantes de violinos a partir de métodos caseiros para tratar a madeira usada nos instrumentos – com o objetivo de preservação do material ou mesmo de ajuste acústico.

Os pesquisadores investigaram a madeira utilizada nos instrumentos de Cremona, a partir de várias técnicas químicas. Eles combinaram os dados analíticos obtidos com informações históricas para, então, confirmar a teoria – proposta anteriormente pelo pesquisador Joseph Nagyvary, hoje professor emérito de bioquímica na Texas A&M University, nos Estados Unidos.

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“Minhas pesquisas de muitos anos se basearam na suposição de que a madeira dos grandes mestres [artesãos de Cremona] passou por um tratamento químico agressivo, e isso teve um papel direto na criação do grande som do[s instrumentos de] Stradivari e Guarneri”, disse Nagyvary.

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Ele comenta as descobertas recentes: “Esse novo estudo revela que Stradivari e Guarneri tinham seu próprio método de processamento de madeira, ao qual eles podem ter atribuído um significado considerável”. 

“Esses métodos eram mantidos em segredo. Não havia patentes naquela época. Como a madeira era manipulada com produtos químicos, estes eram impossíveis de adivinhar pela inspeção visual do produto acabado”, afirma o pesquisador.

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Segundo ele, provavelmente estes conhecimentos – que conferiam vantagens acústicas e alguma resistência à madeira – eram necessários para que os artesãos conseguissem vantagens competitivas sobre outros fabricantes de instrumentos.

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Os cientistas envolvidos no estudo ainda indicam que outras experiências com várias receitas mineiras em violinos montados serão necessárias para compreender melhor os efeitos acústicos da modificação da madeira.

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