“Estudo revela ‘cidade subterrânea’ sob as pirâmides”. Não é bem assim…
Essa notícia correu a internet. Mas ela se baseia em alegações frágeis, sem provas – e que já foram feitas antes.
O que a notícia dizia:
Cientistas da Itália e da Escócia descobriram estruturas subterrâneas sob as pirâmides de Gizé, no Egito: grandes câmaras conectadas por túneis, a 2.000 metros de profundidade, formando uma rede dez vezes maior que as pirâmides.
Qual é a verdade:
Os autores dizem ter usado uma nova técnica de radar para detectar as tais estruturas. Mas ela usa sinais de 10 GHz, uma frequência muito alta e facilmente absorvida pelo solo (os sinais não conseguiriam atravessar 2.000 metros de terra).
Os cientistas admitem isso, e dizem que seu método detecta vibrações mais superficiais, que revelariam a suposta presença dos túneis. Mas, em 2022, eles já publicaram um estudo (1) alegando exatamente a mesma coisa – e ele trazia borrões totalmente indefinidos, sem qualquer relação com os tais túneis.
Fonte 1. “Synthetic Aperture Radar Doppler Tomography Reveals Details of Undiscovered High-Resolution Internal Structure of the Great Pyramid of Giza”, F Biondi e C Malanga, 2022.