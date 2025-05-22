“Estudo revela ‘cidade subterrânea’ sob as pirâmides”. Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

Cientistas da Itália e da Escócia descobriram estruturas subterrâneas sob as pirâmides de Gizé, no Egito: grandes câmaras conectadas por túneis, a 2.000 metros de profundidade, formando uma rede dez vezes maior que as pirâmides.

Qual é a verdade:

Os autores dizem ter usado uma nova técnica de radar para detectar as tais estruturas. Mas ela usa sinais de 10 GHz, uma frequência muito alta e facilmente absorvida pelo solo (os sinais não conseguiriam atravessar 2.000 metros de terra).

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Os cientistas admitem isso, e dizem que seu método detecta vibrações mais superficiais, que revelariam a suposta presença dos túneis. Mas, em 2022, eles já publicaram um estudo (1) alegando exatamente a mesma coisa – e ele trazia borrões totalmente indefinidos, sem qualquer relação com os tais túneis.

Fonte 1. “Synthetic Aperture Radar Doppler Tomography Reveals Details of Undiscovered High-Resolution Internal Structure of the Great Pyramid of Giza”, F Biondi e C Malanga, 2022.

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