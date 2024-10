Família ácida: conheça a árvore genealógica das frutas cítricas

Todo limão, laranja e lima que você já comeu é geneticamente modificado. Isso é: não cresciam na natureza antes da manipulação humana. Nós cruzamos e selecionamos artificialmente as espécies para dar origem a praticamente todos os cítricos cultivados atualmente.

Existem apenas algumas espécies “pais”: tangerina, pomelo, cidra, micrantha e quincã (que ora é classificada no gênero Cítrus, ora no gênero Fortunella). Todas são nativas da Ásia, mas hoje as frutas cítricas descendentes são cultivadas no mundo todo. Isso só é possível porque diferentes espécies cítricas são sexualmente compatíveis e propensas a mutações genéticas.

Abaixo, confira a árvore genealógica da família mais ácida de todas.

