Por que a Netflix retirou o filme de Black Mirror do catálogo?

Se você abrir a Netflix agora e digitar “Black Mirror” na barra de busca, vai encontrar a série premiada de contos distópicos que recentemente lançou sua sétima temporada. Porém, se você fizesse isso até a semana passada ou em qualquer momento desde 2018, teria encontrado mais uma opção: o filme interativo Black Mirror: Bandersnatch.

Agora, a plataforma de streaming removeu Bandersnatch, lançado em 2018, e também Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy x Reverendo, especial interativo de 2020 baseado na sitcom homônima. Esses dois eram os últimos títulos interativos no catálogo da Netflix, e saíram do ar no dia 12 de maio de 2025.

A decisão chega num momento em que a plataforma de streaming desistiu de continuar com os conteúdos interativos, mas começou a aumentar a quantidade de jogos dentro de sua interface. Esses especiais interativos, que começaram a ser lançados em 2017, agora não vão poder ser assistidos em sua forma completa em nenhum outro lugar.

Quem primeiro relatou as remoções de conteúdo foi o blog What’s on Netflix, que monitora tudo que entra e sai da plataforma de streaming.

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Como funcionava o filme-jogo?

Black Mirror: Bandersnatch foi lançado em 28 de dezembro de 2018 e dirigido por David Slade. O filme baseado na série não é nada convencional: os espectadores decidiam o que o protagonista, interpretado por Fionn Whitehead, iria fazer. Assim, não existe só uma versão do filme: quem tomava várias decisões importantes sobre a história eram as pessoas sentadas em seus sofás.

A história gira em torno de um jovem programador (Whitehead) que se dedica a adaptar um livro de fantasia para um videogame em 1984. Mas o foco do filme está menos na história e mais na liberdade do espectador para decidir o que acontece. De acordo com a Netflix, quem assistia e participava do especial interativo poderia encontrar cinco finais diferentes.

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O filme-jogo foi divisivo, mas tinha muitos fãs. No Rotten Tomatoes, Bandersnatch tem uma média de 74% de aprovação dos críticos especializados e 67% do público. Ele até entrou em posições altas em algumas listas de melhores episódios de Black Mirror. Se você não assistiu, agora é difícil formar uma opinião: o especial só estava disponível para assistir e escolher na Netflix.

A plataforma de streaming anunciou que começaria a remover seus programas interativos em novembro de 2024, mas anunciou que Bandersnatch e alguns poucos outros continuariam disponíveis. Isso durou até maio de 2025, quando os últimos especiais com interação foram removidos.

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Na nova temporada de Black Mirror, o desenvolvedor de jogos genial que Will Poulter interpreta em Bandersnatch volta para a série, num episódio que se passa 10 anos depois dos eventos do filme interativo. Junto desse episódio, a Netflix lançou um jogo para dispositivos móveis, chamado “Thronglets”, baseado no novo projeto do personagem.