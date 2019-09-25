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Ciência, Saúde

É verdade que o suco de laranja perde a vitamina C assim que é espremido?

Perder, até perde. Mas demora.

Por Rafael Battaglia 25 set 2019, 09h35 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h02
 (Enn Li Photography/Getty Images)
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É verdade que o suco de laranja perde a vitamina C assim que é espremido? Priorizar nos meus resultados Google

Perder, até perde. Mas demora – pode tomar em paz.

Assim que a laranja sai da casca, as vitaminas começam a oxidar em contato com o ar e com os raios ultravioleta oriundos do Sol. Um experimento da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) quantificou o quanto se perde na hora de tomar um suquinho. Para isso, eles usaram uma amostra de 100 gramas de suco de laranja, contendo 33 miligramas de vitamina C, e a deixaram em temperatura ambiente. 

Duas horas depois, a concentração de vitamina tinha caído para 28 miligramas. Mais duas horas e a quantidade caiu para 25 mg. Em resumo: depois de quatro horas, o suco perdeu 24% da sua vitamina C.

Mas existem algumas formas de burlar essa perda. A recomendação da nutricionista Bruna Gardim é conservar a sua bebida em uma jarra vedada (evitando maior contato com o oxigênio) e que não seja transparente (diminuindo a incidência da luz solar). 

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Outra alternativa é misturar laranja com acerola, uma grande fonte de vitamina C. Na mesma pesquisa, a Embrapa testou a combinação (que continha incríveis 393 mg de vitamina) e, após quatro horas, apenas 10% do total de vitamina foi perdido. 

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A vitamina C é um importante antioxidante para o nosso corpo: combate os chamados radicais livres e, com isso, previne o envelhecimento precoce. Também ajuda a fortalecer a imunidade, a formação de colágeno e a absorção do ferro oriundo de fontes vegetais. Quanto mais ácido for o seu suco, mais vitamina C ele terá.

Pergunta de João Pedro Bogoni, Casca, RS

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TAGS:
Complementos alimentares - vitaminas
laranja
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