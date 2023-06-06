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Ciência

Fungos são capazes de regular a própria temperatura, diz estudo

Cogumelos são mais frios que o ambiente. Eles regulam sua temperatura por meio de algo parecido com o nosso suor: a evapotranspiração.

Por Leo Caparroz 6 jun 2023, 19h03 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Foto de um cogumelo em meio a neve.
 (EMFA16/Getty Images)
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Mamíferos e aves têm uma habilidade especial: eles são endotérmicos, capazes de controlar a própria temperatura. Graças a isso, você pode ler esse texto sem se preocupar com a estabilidade da temperatura corporal. Quem também faz isso são as plantas. De forma menos eficaz, elas liberam água pelos estômatos.

Agora, um novo estudo mostra que os fungos também são endotérmicos. Segundo a pesquisa, cogumelos e outros fungos têm uma habilidade parecida com o nosso suor. A transpiração do nosso corpo serve para resfriá-lo, e os fungos, aparentemente também liberam água para se manter frescos.

A descoberta foi feita por acidente. Com o tédio da pandemia, um dos pesquisadores decidiu testar uma nova câmera térmica em um bosque. Então, ele percebeu algo estranho: todos os cogumelos registrados pareciam mais frios do que o resto da vegetação ao redor.

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Assim surgiu a ideia da pesquisa. Formada a equipe de cientistas, eles se propuseram a estudar a fundo como funciona a termorregulação dos fungos. Além das fotos já tiradas dos cogumelos silvestres, os pesquisadores cultivaram e fotografaram diferentes tipos de fungos no laboratório – como a levedura da cerveja, o bolor da penicilina, patógenos humanos e até um fungo que cresce na Antártica. Todos eles apresentaram o mesmo comportamento.

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Em média, os cogumelos eram 2,9 °C mais gelados que o ar ao redor, com uma margem de 1,4 °C. Em algumas espécies, a temperatura chegou a ser até 5,9 °C mais baixa.

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Foto térmica de um cogumelo ostra (Pleurotus eryngii). As áreas mais frias são azul-escuras, com temperaturas médias em amarelo, laranja e vermelho, e as regiões mais quentes em branco.
Uma das imagens registradas no estudo. Perceba como o cogumelo aparece com a cor azul, em contraste com o fundo amarelo e vermelho. Isso mostra que ele tem uma temperatura menor do que o ambiente ao seu redor. (RADAMES JB CORDERO/Reprodução)

Como mencionado, os cogumelos regulam sua temperatura por meio da evapotranspiração, algo semelhante ao que acontece na nossa pele e nas folhas das plantas. Esses tipos de fungos têm muita água, que vai sendo gradualmente liberada para manter o cogumelo frio.

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As baixas temperaturas de fungos unicelulares também surpreenderam. Se comparados aos cogumelos, eles têm menos área de superfície por volume, mesmo quando agrupados em colônias – o que implicaria em uma menor perda de calor. 

Contudo, ainda não se sabe por que os fungos regulam sua temperatura. Pode ser algo que ajude na sobrevivência ou reprodução – detalhes que ainda devem ser explorados em próximos estudos.

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“Geladeira” de cogumelo

Mas não vá pensando que a descoberta ficou só na teoria. Os pesquisadores decidiram usar os fungos na prática, e criaram um cooler de cogumelos – não para gelar cogumelos, mas que funciona usando eles. Eles fizeram dois buracos em cada lado de uma pequena caixa de isopor, com menos de meio quilo de cogumelos Agaricus bisporus, conhecido como Champignon. Depois, instalaram um exaustor para fazer circular o ar e colocaram a caixa em uma caixa maior.

Em 40 minutos do ventilador ligado, a temperatura do caixa grande caiu 10°C por meia hora.

Você não vai substituir sua geladeira por fungos, mas o protótipo poderia facilmente manter umas latinhas de refri e seu almoço refrigerados para um piquenique. E os cogumelos ainda podem servir de lanche no final.

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