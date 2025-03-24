Gelo polar deve seguir derretendo até 2300

Mesmo se a humanidade cortar drasticamente as suas emissões de CO2, em quantidade suficiente para alcançar o estado de “carbono negativo” (situação em que o total de CO2 na atmosfera começa a diminuir), e fizer isso relativamente rápido, já a partir de 2050, o Círculo Polar Ártico deve continuar derretendo por muito tempo, pelo menos até o ano 2300.

Essa é a conclusão pouco animadora (1) de uma simulação feita por cientistas da Coreia do Sul, que analisaram áreas cobertas por permafrost: regiões polares onde o gelo normalmente nunca derrete, mas começou a fazer isso devido às mudanças climáticas.

Segundo o estudo, os polos vão continuar descongelando porque o aquecimento global já tomou muito impulso – e também porque, ao derreter, o permafrost libera CO2 e metano, que retêm calor na atmosfera e realimentam o processo.

Fonte 1. “Continued permafrost ecosystem carbon loss under net-zero and negative emissions”, SW Park e outros, 2025.

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