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Ciência

Gelo polar deve seguir derretendo até 2300

E isso, segundo um novo estudo, acontecerá mesmo se a humanidade cortar radicalmente as emissões de CO2. Veja por que.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 mar 2025, 12h00
Ilustração de um relógio, feito de cubo de gelo, derretendo.
 (Midjourney/Reprodução)
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Mesmo se a humanidade cortar drasticamente as suas emissões de CO2, em quantidade suficiente para alcançar o estado de “carbono negativo” (situação em que o total de CO2 na atmosfera começa a diminuir), e fizer isso relativamente rápido, já a partir de 2050, o Círculo Polar Ártico deve continuar derretendo por muito tempo, pelo menos até o ano 2300.

Essa é a conclusão pouco animadora (1) de uma simulação feita por cientistas da Coreia do Sul, que analisaram áreas cobertas por permafrost: regiões polares onde o gelo normalmente nunca derrete, mas começou a fazer isso devido às mudanças climáticas.

Segundo o estudo, os polos vão continuar descongelando porque o aquecimento global já tomou muito impulso – e também porque, ao derreter, o permafrost libera CO2 e metano, que retêm calor na atmosfera e realimentam o processo.

Fonte 1. “Continued permafrost ecosystem carbon loss under net-zero and negative emissions”, SW Park e outros, 2025.

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Aquecimento global
CO2
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