Conrad Elber Pinheiro

Por que o girassol acompanha o movimento do Sol?

Todas as plantas, não apenas o girassol, se curvam de acordo com o movimento do sol, em maior ou em menor grau. Esse fenômeno é o conhecido heliotropismo. Não só os raios solares mas qualquer tipo de luz que incida sobre as plantas ativa um hormônio de crescimento chamado acido indolilacético (AIA), produzido pelas células jovens localizadas nas folhas .” Os raios do sol, ao incidirem lateralmente., iluminam um dos lados da planta com maior produção de AIA. Por isso um lado se desenvolverá mais. Tal crescimento desigual faz a planta pender para o lado contrario do sol. Com o movimento solar, é sempre a mesma face que permanece iluminada e o girassol o acompanha. Já a flor propriamente dita nada tem a ver com essa movimentação. Com o peso, ela se inclina para o lado que pender o caule”, explica o botânico Gilberto Kerdauy da Universidade de São Paulo. A noite, na ausência de luz para estimular o crescimento, a planta volta à sua posição normal.