Sebastiao Aredis de Brito

Se colocarmos dois ímãs, um sobre o outro, em uma balança, cada um pesando 1 grama e com os pólos positivos voltados para si, que peso a balança indicará, levando-se em conta a força de repulsão entre eles?

A balança indicara a soma do peso dos dois imas, ou seja, 2 gramas. A força de repulsão magnética é exercida pelo ima de baixo sobre o de cima, e vice-versa. Como as forças tem a mesma intensidade, elas se equilibram entre si e, portanto, não incidem sobre a balança. Segundo o físico Andre B. Henrique, da Universidade de São Paulo, “ peso é uma força gravitacional definida como a massa do corpo multiplicada pela aceleração da gravidade. A repulsão magnética não altera nem a massa dos imas nem a força da gravidade, portanto, não interfere no peso”.

Na pratica, essa é uma experiência difícil de ser realizada, porque a força de repulsão provavelmente faria com que o ima de cima caísse.