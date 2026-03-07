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Ciência

Maior cobra selvagem já medida entra para o Guinness com mais de 7 metros

Batizada de “A Baronesa”, a píton-reticulada foi encontrada na Indonésia e precisa de 9 homens para ser carregada.

Por Bruno Carbinatto 7 mar 2026, 18h00
Fotografia da uma fêmea gigante de píton-reticulada (Malayopython reticulatus) descoberta na região de Maros, em Sulawesi, Indonésia
 (GuinnessWorldRecords/Divulgação)
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O fotógrafo de vida selvagem Radu Frentiu já encontrou muitas cobras gigantes nas selvas da Indonésia, onde vive e explora a natureza há mais de 20 anos. Mas o que ele encontrou no final de 2025 superou todas as outras experiências.

Uma píton de 7,22 metros e 96,5 kg entrou para o livro de recordes do Guinness como a maior serpente selvagem já medida. Ela recebeu o nome imponente de “Ibu Baron”, que significa “A Baronesa” em indonésio. 

A medição oficial foi feita por Frentiu e por Diaz Nugraha, um guia turístico e tratador de cobras licenciado. Após ouvirem boatos de que uma serpente gigantesca havia sido encontrada na ilha de Sulawesi pela população local, a dupla viajou para lá a fim de garantir que tudo ficasse registrado em vídeos e fotos.

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Trata-se de uma fêmea de píton-reticulada (Malayopython reticulatus), a maior espécie de cobra do mundo, nativa do Sudeste Asiático. Já se sabia que várias dessas cobras, especialmente as fêmeas, podiam ultrapassar os seis metros; mais raramente, algumas chegavam aos sete. A sucuri-verde (Eunectes murinus), encontrada inclusive no Brasil, é um pouco menos comprida, mas é geralmente mais pesada que as pítons.

A medição da serpente foi confirmada com uma fita métrica em janeiro de 2026. O procedimento foi feito sem anestesia (já que há riscos de aplicar a medicação nesses animais), o que significa que seu corpo não estava totalmente relaxado. Adormecida, seu tamanho provavelmente é 10% maior, estimam os especialistas.

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Atualmente, o animal está sob os cuidados de Budi Purwanto, um cuidador de animais e ambientalista local que adquiriu a serpente das pessoas que a encontraram a fim de garantir a proteção da píton e também dos habitantes da região. Ele possui uma espécie de santuário para essas cobras selvagens.

As pítons-reticuladas não são venenosas – matam suas presas por constrição. E, apesar de ataques a humanos serem raros, há registros de pelo menos oito pessoas que foram mortas e devoradas por essas gigantes. 

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A Baronesa é a maior cobra selvagem já encontrada, mas não a maior cobra no geral. Esse título pertence à Medusa, que vivia em um zoológico nos Estados Unidos. Em 2011, a medição oficial mostrou que ela tinha incríveis 7,67 metros de comprimento.

Embora haja muitos outros relatos de cobras gigantescas encontradas, que talvez ultrapassem o tamanho da Baronesa, o Guinness e especialistas só levam em conta casos em que há confirmação do tamanho, com a medição sendo feita em vídeos e fotos.

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PÍTON
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