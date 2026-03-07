Maior cobra selvagem já medida entra para o Guinness com mais de 7 metros

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Introdução Uma píton de 7,22 metros e 96,5 kg, batizada de Ibu Baron, entra para o Guinness como a maior serpente selvagem já medida. Descoberta na Indonésia pelo fotógrafo Radu Frentiu, essa gigante do Sudeste Asiático surpreende o mundo. Conheça a história por trás desse impressionante recorde e os detalhes da vida dessa cobra.

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Recorde Mundial: Ibu Baron é a maior serpente selvagem já medida, com 7,22m e 96,5kg. Descoberta Inédita: Encontrada na Indonésia pelo fotógrafo Radu Frentiu após boatos locais. Espécie e Características: Trata-se de uma píton-reticulada, não venenosa, que mata por constrição. Proteção e Curiosidades: A serpente está em um santuário; ataques a humanos são raros, mas já ocorreram. Diferença de Recordes: É a maior selvagem, mas não a maior no geral (Medusa, em zoológico, é maior).

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O fotógrafo de vida selvagem Radu Frentiu já encontrou muitas cobras gigantes nas selvas da Indonésia, onde vive e explora a natureza há mais de 20 anos. Mas o que ele encontrou no final de 2025 superou todas as outras experiências.

Uma píton de 7,22 metros e 96,5 kg entrou para o livro de recordes do Guinness como a maior serpente selvagem já medida. Ela recebeu o nome imponente de “Ibu Baron”, que significa “A Baronesa” em indonésio.

A medição oficial foi feita por Frentiu e por Diaz Nugraha, um guia turístico e tratador de cobras licenciado. Após ouvirem boatos de que uma serpente gigantesca havia sido encontrada na ilha de Sulawesi pela população local, a dupla viajou para lá a fim de garantir que tudo ficasse registrado em vídeos e fotos.

Trata-se de uma fêmea de píton-reticulada (Malayopython reticulatus), a maior espécie de cobra do mundo, nativa do Sudeste Asiático. Já se sabia que várias dessas cobras, especialmente as fêmeas, podiam ultrapassar os seis metros; mais raramente, algumas chegavam aos sete. A sucuri-verde (Eunectes murinus), encontrada inclusive no Brasil, é um pouco menos comprida, mas é geralmente mais pesada que as pítons.

A medição da serpente foi confirmada com uma fita métrica em janeiro de 2026. O procedimento foi feito sem anestesia (já que há riscos de aplicar a medicação nesses animais), o que significa que seu corpo não estava totalmente relaxado. Adormecida, seu tamanho provavelmente é 10% maior, estimam os especialistas.

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Atualmente, o animal está sob os cuidados de Budi Purwanto, um cuidador de animais e ambientalista local que adquiriu a serpente das pessoas que a encontraram a fim de garantir a proteção da píton e também dos habitantes da região. Ele possui uma espécie de santuário para essas cobras selvagens.

As pítons-reticuladas não são venenosas – matam suas presas por constrição. E, apesar de ataques a humanos serem raros, há registros de pelo menos oito pessoas que foram mortas e devoradas por essas gigantes.

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A Baronesa é a maior cobra selvagem já encontrada, mas não a maior cobra no geral. Esse título pertence à Medusa, que vivia em um zoológico nos Estados Unidos. Em 2011, a medição oficial mostrou que ela tinha incríveis 7,67 metros de comprimento.

Embora haja muitos outros relatos de cobras gigantescas encontradas, que talvez ultrapassem o tamanho da Baronesa, o Guinness e especialistas só levam em conta casos em que há confirmação do tamanho, com a medição sendo feita em vídeos e fotos.

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