O começo do ano está sendo uma loucura em relação às temperaturas globais. Enquanto aqui no Brasil o intenso calor obrigou uma cidade a pintar suas ruas de azul, uma medida para diminuir a sensação térmica do ambiente, nos Estados Unidos a situação é completamente inversa.

O país está na sua maior onda de frio dos últimos 30 anos, resultado de um fenômeno chamado vórtice polar. Na última quinta (31), pelo menos 84 milhões de pessoas enfrentaram temperaturas negativas. No estado de Minnesota, por exemplo, os termômetros marcaram -54 oC.

Toda essa friaca pode ser um prato cheio para quem não acreditam no aquecimento global. Até o presidente dos EUA, Donald Trump, pelo Twitter, sugeriu que as baixas temperaturas seriam a comprovação de que as mudanças climáticas são balela (spoiler: não são. O aquecimento global é real e ponto).

Bom, talvez seja o caso de mostrar a eles esse mapa, que demonstra quanto tempo se passou desde o ano mais quente e o mais frio já registrados em cada lugar do mundo. Veja abaixo:

Como ler o mapa

O mapa foi postado no fórum Reddit e foi feito por Neil Kaye, cientista de dados climático do Met Office. Ele usou os dados disponibilizados pela Berkeley Earth, uma ONG que analisa informações sobre fenômenos do clima e as mudanças de temperatura na Terra.

Para interpretá-lo, é simples: quanto mais escura for a cor da legenda, menos tempo se passou desde o ano em que a temperatura média anual de determinado lugar foi a mais quente (ou a mais fria). Seguindo esse raciocínio, dá pra ver que boa parte do planeta passou pelos seus recordes positivos de temperatura na última década – enquanto os negativos ficaram no século passado.

De acordo com a Berkeley, 2018 foi o quarto ano mais quente já registrado. As medições oficiais começaram em 1850, e os recordistas desse ranking são, em ordem, 2016, 2017 e 2015.

Outra forma de visualizar o aumento da temperatura da Terra é com esse vídeo, que mostra quais foram as médias em cada país conforme os anos se passaram. Seguindo a mesma lógica do mapa, é possível ver também a temperatura exata de cada lugar ao longo do tempo: