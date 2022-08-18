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Ciência

Mastigar gasta mais energia do que você imagina

Mascar um chiclete aumenta em 15% o gasto de energia – e alimentos mais duros significam uma demanda maior.

Por Luisa Costa 18 ago 2022, 17h10 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h45
Close de uma pessoa mastigando chiclete.
 (Eva-Katalin/Getty Images)
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Você abocanha o lanche em suas mãos: a boca abre e fecha, muitos músculos trabalham para erguer a mandíbula repetidas vezes, e a língua direciona o alimento para ser triturado pelos dentes. Pode não parecer, mas a mastigação é uma tarefa e tanto. Ela gasta mais energia do que você imagina – e pode ter moldado nossa evolução.

É o que sugere o primeiro estudo a estimar quanta energia nós usamos no processo. Mascar um chiclete aumenta em 15% o gasto de energia – e alimentos mais duros, que dão mais trabalho, significam uma demanda maior.

Os resultados vêm de um experimento feito por pesquisadores da Universidade de Manchester (Reino Unido) e de outras instituições. Os 21 voluntários usaram um capacete parecido com uma bolha, que mediu o oxigênio consumido e o dióxido de carbono (CO2) exalado pelo sujeito.

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Eles mascaram dois chicletes, um macio e outro mais resistente, cada um por 15 minutos. Ambos eram livres de calorias e não tinham gosto nem odor – assim, não dariam início à digestão, que também gasta energia e poderia confundir os resultados.

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Enquanto mastigavam, os níveis de CO2 no capacete aumentavam, indicando que o corpo estava trabalhando mais duro. O chiclete macio aumentava em 10% o gasto de energia; o mais duro, 15%.

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Segundo a equipe, os dados mostram que ​​a produção de força aumenta o consumo de energia, ao menos sob condições experimentais. E a energia necessária para esmigalhar o alimento antes de engoli-lo define a eficiência do processo – quanto menor o gasto, mais energia sobra para outras coisas.

Papel na evolução

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A mastigação pode não representar muita coisa para nós, em termos de energia. Mas provavelmente representava para nossos ancestrais hominídeos, antes do surgimento de métodos de cocção e processamento de alimentos.

Nossos dentes e mandíbulas teriam evoluído para uma mastigação mais eficiente – e a mudança de dieta também reduziria o tempo e esforço envolvidos no processo. Gastar menos energia para fazer as refeições pode ter sido uma vantagem evolutiva, segundo os cientistas.

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“O experimento demonstra que a mastigação por tempo prolongado em hominídeos pode representar um sumidouro de energia”, escrevem os pesquisadores. “E as tecnologias usadas para amaciar carne não apenas reduziram o tempo de mastigação, mas também aumentariam os retornos energéticos dos alimentos.”

O estudo foi publicado na revista Science Advances.

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alimento
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