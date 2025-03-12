Megalodon pode ter sido cinco metros maior do que se imaginava

O megalodon, espécie extinta de tubarão gigante, é o maior predador já descoberto. Agora, uma equipe de cientistas chegou à conclusão de que ele era ainda maior do que se imaginava, podendo chegar até quase 25 metros de comprimento.

Esses megatubarões estavam no topo da cadeia alimentar oceânica entre 23 milhões e 3,6 milhões de anos atrás, e entraram em extinção durante o Plioceno (de 5 a 2 milhões de anos atrás). Esqueletos completos de Otodus megalodon nunca foram encontrados, então todos os dados que temos sobre esses animais pré-históricos – incluindo as estimativas de tamanho – são baseados em fósseis das escamas vertebrais e dos dentes dos megalodon. De acordo com essas aproximações, acreditava-se que eles tinham entre 18 e 20 metros de comprimento.

O maior fóssil de megalodon já encontrado é um pedaço de 11 metros da espinha vertebral de um tubarão. Agora, um novo estudo comparou o que sabemos do tronco do Otodus m. com o tronco de outras 165 espécies de tubarões, vivas e extintas, mostrando que ele podia chegar a ter o dobro do tamanho desse fragmento ósseo.

Os resultados da análise comparativa foram publicados no periódico Palaeontologia Electronica por uma equipe internacional de cientistas, que analisaram 145 espécies de tubarões vivos e 20 espécies extintas. A conclusão dos pesquisadores é que o megalodon pudesse chegar até 24,3 metros de comprimento.

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Outro tamanho e outro formato

A base do estudo é a suposição dos cientistas de que o megalodon era proporcional em relação à maioria das outras espécies de tubarões. Se ele tinha um tronco de 11 metros de comprimento, como o maior fóssil conhecido sugere, então ele deveria ter uma cabeça de cerca de 1,8 metro e uma cauda de 3,6 metros, totalizando 16,4 metros de comprimento. Mas isso está abaixo das estimativas antigas. Será que esse osso enorme de 11 metros era, na verdade, de um megalodon pequeno?

A maior vértebra de megalodon conhecida tem 23 centímetros de diâmetro, cerca de 7,6 centímetros a mais do que o diâmetro das maiores vértebras do tubarão de 16,4 metros. Imaginando um espécime a partir dessa vértebra grandona e respeitando a proporção encontrada, os pesquisadores estimaram um tamanho de 24,3 metros de comprimento para o megatubarão. Os filhotes desses animais gigantes teriam entre 3,6 e 3,9 metros.

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Além de investigar o possível tamanho do megalodon, os pesquisadores também estudaram seu formato. Seus dentes são serrados, e lembram os de tubarões-brancos atuais, o que levou muitos cientistas a imaginar que eles eram parecidos – mas não havia nenhuma evidência concreta para tanto.

O novo estudo sugere que o megalodon era mais magro e estreito que o tubarão-branco (Carcharodon carcharias), com base nos modelos hidrodinâmicos de outros gigantes do oceano. Agora, os pesquisadores acreditam que ele se parecia mais com um tubarão-limão.

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Por enquanto, tudo que sabemos sobre o tamanho dos megalodons são estimativas. Enquanto não forem encontrados esqueletos completos ou seções maiores do corpo desses tubarões, não teremos certeza sobre qual era o tamanho ou formato real deles. Uma coisa dá para te dizer sem sombra de dúvida: pequenos eles não eram.