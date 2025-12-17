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Ciência

Microbiologista explica por que não é uma boa ideia usar o mesmo par de meias mais de uma vez

Os micróbios que causam o mau cheiro podem sobreviver nos tecidos por meses: usar meias sujas permite que mais bactérias e fungos cresçam e se multipliquem.

Por Primrose Freestone 17 dez 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h30
Fotografia de uma meia fedida.
 (EzumeImages/Getty Images)
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Microbiologista explica por que não é uma boa ideia usar o mesmo par de meias mais de uma vez Priorizar nos meus resultados Google

Primrose Freestone é professora de microbiologia clínica na Universidade de Leicester. O texto abaixo foi publicado originalmente no site The Conversation

É bastante normal usar o mesmo par de jeans, um suéter ou até mesmo uma camiseta mais de uma vez. Mas e as suas meias?

Se você soubesse o que realmente vive nas suas meias depois de apenas um dia de uso, talvez pensasse duas vezes antes de fazer isso.

Nossos pés são o lar de uma floresta tropical microscópica de bactérias e fungos — normalmente contendo até 1.000 espécies diferentes de bactérias e fungos. O pé também tem uma variedade mais diversificada de fungos do que qualquer outra região do corpo humano.

A pele dos pés também contém uma das maiores quantidades de glândulas sudoríparas do corpo humano.

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A maioria das bactérias e fungos dos pés prefere viver nas áreas quentes e úmidas entre os dedos, onde se alimentam dos nutrientes do suor e das células mortas da pele. Os resíduos produzidos por esses micróbios são a razão pela qual os pés, as meias e os sapatos podem ficar com mau cheiro.

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Por exemplo, a bactéria Staphylococcal hominis produz um álcool a partir do suor que consome, que causa um cheiro de cebola podre. Já a Staphylococcus epidermis produz um composto com cheiro de queijo. A Corynebacterium, outro membro do microbioma dos pés, cria um ácido que é descrito como tendo um cheiro semelhante ao de uma cabra.

Quanto mais nossos pés suam, mais nutrientes ficam disponíveis para as bactérias dos pés se alimentarem e mais forte será o odor. Como as meias podem reter o suor, isso cria um ambiente ainda mais ideal para as bactérias produtoras de odor. E essas bactérias podem sobreviver no tecido por meses. Por exemplo, as bactérias podem sobreviver no algodão por até 90 dias. Portanto, se você voltar a usar meias sujas, estará apenas permitindo que mais bactérias cresçam e se multipliquem.

Os tipos de micróbios que residem nas suas meias não são apenas aqueles que normalmente habitam o microbioma dos pés. Eles também incluem micróbios que vêm do ambiente ao redor — como o chão da sua casa ou da academia, ou até mesmo o solo externo.

Em um estudo que analisou o conteúdo microbiano de roupas que haviam sido usadas apenas uma vez, as meias apresentaram a maior contagem microbiana em comparação com outros tipos de roupas. As meias tinham entre 8 e 9 milhões de bactérias por amostra, enquanto as camisetas tinham apenas cerca de 83.000 bactérias por amostra.

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O perfil das espécies das meias mostra que elas abrigam tanto bactérias inofensivas da pele quanto potenciais patógenos, como Aspergillus, Candida e Cryptococcus, que podem causar infecções respiratórias e intestinais.

Os micróbios que vivem nas suas meias também podem se transferir para qualquer superfície com a qual entrem em contato, incluindo seus sapatos, cama, sofá ou chão. Isso significa que meias sujas podem espalhar o fungo que causa o pé de atleta, uma infecção contagiosa que afeta a pele dos dedos dos pés e ao redor deles.

É por isso que é especialmente importante que as pessoas com pé de atleta não compartilhem meias ou sapatos com outras pessoas e evitem andar apenas com meias ou descalças em vestiários de academias ou banheiros.

O que vive nas suas meias também coloniza os seus sapatos. É por isso que você não deve usar o mesmo par de sapatos por muitos dias seguidos, para que o suor tenha tempo de secar completamente entre os usos e para evitar o crescimento de bactérias e odores.

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Higiene dos pés

Para reduzir o odor dos pés e diminuir o número de bactérias que se desenvolvem nos pés e nas meias, é recomendável evitar o uso de meias ou sapatos que façam os pés suarem.

Lavar os pés duas vezes ao dia pode ajudar a reduzir o odor dos pés, inibindo o crescimento bacteriano. Os antitranspirantes para os pés também podem ajudar, pois impedem a transpiração, inibindo assim o crescimento bacteriano.

Também é possível comprar meias que são diretamente antimicrobianas para as bactérias dos pés. Meias antimicrobianas, que contêm metais pesados como prata ou zinco, podem matar as bactérias que causam o odor dos pés. Meias de fibras de bambu permitem uma maior circulação de ar, o que significa que o suor evapora mais facilmente, tornando o ambiente menos propício para as bactérias produtoras de odor.

As meias antimicrobianas podem, portanto, estar isentas da regra de uso único, dependendo de sua capacidade de matar bactérias e fungos e impedir o acúmulo de suor.

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Mas para aqueles que usam meias feitas de algodão, lã ou fibras sintéticas, é melhor usá-las apenas uma vez para prevenir o mau cheiro nos pés e evitar infecções nos pés.

Também é importante garantir que você lave suas meias adequadamente entre os usos. Se seus pés não tiverem um odor incomum, basta lavá-las em água morna entre 30 e 40 °C com um detergente neutro.

No entanto, nem todas as bactérias e fungos serão eliminados com esse método. Portanto, para higienizar completamente as meias, use um detergente que contenha enzimas e lave a uma temperatura de 60 °C. As enzimas ajudam a remover os micróbios das meias, enquanto a alta temperatura os mata.

Se for inevitável lavar a baixa temperatura, passe as meias a ferro com um ferro a vapor quente (que pode atingir temperaturas de até 180–220 °C) é mais do que suficiente para matar qualquer bactéria residual e inativar os esporos de qualquer fungo — incluindo o que causa o pé de atleta.

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Secar as meias ao ar livre também é uma boa ideia, pois a radiação ultravioleta da luz solar é antimicrobiana para a maioria das bactérias e fungos das meias.

Embora as meias sejam um item de vestuário comumente reutilizado, como microbiologista eu diria que é melhor trocar as meias diariamente para manter os pés frescos e limpos.

Primrose Freestone, Senior Lecturer in Clinical Microbiology, University of Leicester

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.

 

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bactéria
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