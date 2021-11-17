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Ciência

Mulher adquire olfato aos 22 anos

Paciente nasceu sem o bulbo olfatório, a área do cérebro que processa odores. Mas algo curioso aconteceu.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 nov 2021, 18h54 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h39
Close do nariz de uma mulher.
 (Sven Hagolani/Getty Images)
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Mulher adquire olfato aos 22 anos Priorizar nos meus resultados Google

A paciente, cujo caso foi relatado (1) por cientistas da Universidade de Dresden (Alemanha), nasceu com anosmia congênita: era incapaz de sentir cheiros. Até que um dia, aos 22 anos de idade, começou a perceber alguns odores, como os de lavanda e alho.

Aos poucos, ela foi sentindo mais cheiros. Um eletroencefalograma revelou que a mulher realmente tinha uma resposta cerebral quando era exposta a odores fortes e específicos, como ovo podre e perfume de rosas.

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Isso não deveria ocorrer – pois ela não possuía o bulbo olfatório, a área do cérebro que processa os cheiros. A paciente diz detestar quase todos os cheiros, inclusive os perfumados.

Fonte 1. Consequences of gaining olfactory function after lifelong anosmia. R Pellegrino e outros, 2021.

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TAGS:
Estudos e pesquisas
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