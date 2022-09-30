Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

Nasa e SpaceX estudam missão para prolongar a vida útil do telescópio Hubble

A agência espacial fechou um acordo com a empresa de Elon Musk para avaliar a possibilidade de consertar a órbita do Hubble. Entenda.

Por Luisa Costa 30 set 2022, 16h04 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h46
Telescópio Hubble.
 (NASA/Divulgação)
Continua após publicidade
Nasa e SpaceX estudam missão para prolongar a vida útil do telescópio Hubble Priorizar nos meus resultados Google

O Hubble está perdendo altitude, e o fim de suas atividades se aproxima – a menos que alguém dê um empurrãozinho no telescópio espacial da Nasa. E esse é o plano da SpaceX, empresa do bilionário americano Elon Musk. Ele fechou um acordo com a agência espacial para estudar a possibilidade de corrigir a órbita do Hubble e prolongar sua vida útil.

A SpaceX já transporta astronautas e cargas para a Estação Espacial Internacional (ISS), a serviço da Nasa, com sua cápsula Dragon. Agora, deve coletar dados para determinar se conseguiria encontrar, ancorar e mover o telescópio. O estudo será financiado pela empresa. A Nasa divulgou a parceria na última quinta (29).

O lançamento do Telescópio Espacial Hubble aconteceu em 1990, quando a Nasa o posicionou a 600 quilômetros de altitude. Desde então, a agência espacial realizou cinco missões de reparo durante o Programa Space Shuttle, que aconteceu de 1981 a 2011.

A última missão de reparo, em 1993, deixou o Hubble a 560 quilômetros de altitude. Nos últimos 13 anos, ele caiu até os 540 quilômetros. O telescópio não está em perigo imediato. Mas, nesse ritmo, é provável que ele caia o suficiente até o fim da década para que a Nasa tenha que planejar sua reentrada na atmosfera.

Siga
Continua após a publicidade

A SpaceX poderia enviar uma espaçonave na direção do Hubble e agarrar o telescópio de 12 toneladas usando um “anel de captura” que a última missão do Space Shuttle deixou anexado a ele. Mas não existe uma data para a missão acontecer – ou sequer a garantia de que ela de fato vai acontecer. 

Seria uma tarefa com um nível de complexidade mais alto do que as atuais missões da SpaceX para a ISS. Por enquanto, está tudo em aberto. “Queremos fazer o estudo para ver o que é realmente viável”, disse Thomas Zurbuchen, diretor de ciência da Nasa.

Continua após a publicidade

Além de Elon Musk, outro bilionário e empresário americano envolvido no estudo é Jared Isaacman, que comandou a missão Inspiration 4, lançada em setembro de 2021 pela SpaceX. Ele tem um programa chamado Polaris, que visa a impulsionar tecnologias espaciais comerciais.

O Hubble já fez mais de 1,5 milhão de observações desde seu lançamento, e gerou dados para mais de 19 mil artigos científicos. A Nasa lançou o sucessor do Hubble, o Telescópio Espacial James Webb, em dezembro de 2021, mas a esperança é de que os dois telescópios ainda possam trabalhar juntos pelos próximos anos.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Elon Musk
espaço
NASA
TELESCÓPIO
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).