Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Ciência

Neandertais também tinham diferentes tipos sanguíneos, sugere estudo

Análise feita em genomas preservados reforça hipóteses sobre o que teria levado a espécie de hominídeos à extinção. Entenda.

Por Carolina Fioratti 2 ago 2021, 18h16 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h37
Modelo de mulher neandertal recriada a partir do estudo da anatomia de fósseis e DNA, como cor dos olhos e pele.
 (Joe McNally/Getty Images)
Continua após publicidade
Neandertais também tinham diferentes tipos sanguíneos, sugere estudo Priorizar nos meus resultados Google

Durante muito tempo, os cientistas presumiram que todos os neandertais possuíam sangue do tipo O – sem, necessariamente, explorar o tema a fundo. Mas um grupo de pesquisadores da Universidade Aix-Marseille, na França, resolveu mudar este cenário. Analisando o genoma previamente sequenciado de neandertais, a equipe encontrou evidências de sangue do tipo A e B, mostrando que os antigos hominídeos já apresentavam variedade sanguínea semelhante a de humanos modernos.

A pesquisa foi publicada na revista Plos One. Foram estudados, no total, o genoma de três neandertais do sexo feminino e um denisovano (um primo perdido dos Homo sapiens) que viveram entre 40 mil e 100 mil anos atrás. Os cientistas se concentraram na análise de sete dos 35 sistemas de grupos sanguíneos conhecidos. Estes grupos são coleções de antígenos (substância que desencadeia a produção de anticorpos) comumente analisados pelos médicos ao realizar uma transfusão sanguínea. Os sistemas mais comuns, os quais aprendemos na escola, são o ABO (que determina os tipos sanguíneos A, B, AB e O) e Rh, que pode ser positivo ou negativo.

Os neandertais analisados apresentaram sangues do tipo A e B, comparando-se aos humanos modernos. Mas isso não foi tudo: as análises também permitiram aos cientistas confirmar outras hipóteses. No código genético das amostras, eles encontraram alelos (formas alternativas de um mesmo gene) específicos que apontam para o continente africano, reforçando a ideia de que os neandertais e denisovanos se originaram por lá. 

Outro ponto que chamou a atenção dos cientistas foi a descoberta de um raro fator Rh nos neandertais, ausente em humanos modernos. Até então, havia apenas duas exceções de Homo sapiens que apresentavam este alelo incomum: um aborígene australiano e um papua (de Papua Nova-Guiné). O fato inusitado sugere um possível cruzamento entre neandertais e Homo sapiens antes da migração deste segundo grupo para o sudeste asiático. 

Siga
Continua após a publicidade

O fator Rh exclusivo pode explicar também um dos possíveis pontos que levaram ao declínio dos neandertais. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a eritroblastose fetal, que ocorre quando o corpo de uma mãe com fator Rh positivo (Rh-) rejeita o feto de RH positivo (Rh+) devido à incompatibilidade sanguínea. Os cientistas acreditam que mães neandertais que engravidaram de companheiros Homo sapiens ou denisovanos podem ter perdido os recém-nascidos para esta mesma doença. 

Continua após a publicidade

Os cientistas notaram ainda que os neandertais e o denisovano tinham baixa diversidade genética. No caso dos neandertais, os pesquisadores sugerem que isso está relacionado à endogamia, ou seja, o cruzamento entre membros de uma mesma família. E tanto isso quanto o problema da eritroblastose reforçam o pressuposto de que a espécie teria se extinguido devido à pouca diversidade genética e baixo sucesso reprodutivo.

Publicidade
TAGS:
Biologia
Ciência
Genética
História
Neandertal
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).