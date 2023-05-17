Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
SÓ R$ 9,90/MÊS! No Dia do Cliente, leve Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço. Assine agora!
Ciência

O evento mais energético do Universo brilha como 2 trilhões de sóis

Ele não se parece com nenhum fenômeno cósmico conhecido. A melhor aposta é que seja um buraco negro supermassivo – engolindo uma nuvem de gás com 5 mil massas solares.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 Maio 2023, 16h29 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Ilustração mostrando um buraco negro destruindo uma estrela.
 (AFP/Sheffield University/MARK A. GARLICK/Divulgação)
Continua após publicidade
O evento mais energético do Universo brilha como 2 trilhões de sóis Priorizar nos meus resultados Google

Em 2020, a maior liberação de energia já detectada em qualquer fenômeno natural iluminou um canto insuspeito do céu, e permanece iluminando desde então.

Não é um algo que se possa ver com olhos nus: esse cataclisma está acontecendo a 8 bilhões de anos-luz de distância da Terra. O responsável pela detecção, em 2020, foi uma câmera chamada Zwicky Transient Facility (ZTF), que está acoplada a um telescópio no observatório californiano de Palomar, e faz varreduras automáticas da abóbada celeste em intervalos regulares. 

O clarão brilha com duas trilhões de vezes a intensidade do Sol. No acumulado dos últimos três anos, o evento AT2021lwx (eis o código antipático usado para batizá-lo) consegue ser mais energético que uma explosão de raios gama detectada em 2022 que foi apelidada de BOAT, para brightest of all time – “mais brilhante de todos os tempos”, em inglês. Viu só: nunca cante vitória antes do tempo.

É muito incomum que um acontecimento desse gênero dure tanto tempo sem perder intensidade. A maior parte das liberações bruscas de energia, no Universo, acaba em algo entre segundos e meses (que foi o caso, por exemplo, do BOAT: ele durou dez horas). A pergunta agora, naturalmente, é “que diabo é isso?”.

Siga

Há duas explicações concorrentes. Em ambas, o culpado é um buraco negro supermassivo, do tipo que costuma flutuar como uma âncora no centro das galáxias. Com a diferença de que, neste caso, não parece haver uma galáxia hospedando o monstro (ou, se há, ela não foi detectada). 

Continua após a publicidade

Como o nome permite inferir, buracos negros supermassivos são estupidamente grandes. O M87, que é a rosquinha laranja fotografada de maneira inédita em 2019 pelo projeto Event Horizon Telescope (EHT), tem 2,4 bilhões de vezes a massa do Sol. Calcula-se que o buraco negro envolvido no evento AT2021lwx seja bem menor, ainda que não propriamente pequeno: 100 milhões de massas solares, no máximo. 

Em uma das hipóteses, o brilho surge porque o buraco negro está engolindo uma estrela. Ela vai se desmanchando e seu material gira em torno do horizonte de eventos – algo chamado disco de acreção –, como a água de uma banheira formando um redemoinho em torno do ralo. 

(“Horizonte de eventos” é o perímetro de segurança mínimo em torno do buraco negro. Passou dessa linha imaginária, a atração gravitacional é tal que você não consegue mais sair.)

Continua após a publicidade

Vale lembrar que, apesar de metáforas como “ralo”, os buracos não são propriamente buracos: em seu centro, há um singularidade, que consiste em uma quantidade gigantesca de massa acumulada em um ponto adimensional (ou seja, tão pequeno que não tem largura, altura ou profundidade, de acordo com os cálculos). Em suma, um astro que ocupa espaço nenhum, o que lhe confere, em tese, densidade infinita. A maior parte dos físicos não acredita que singularidades de fato existam – o mais provável que sejam uma limitação na capacidade preditiva das equações da Relatividade Geral. 

Feita essa digressão, voltemos ao tema da nota. Caso AT2021lwx não seja causado pela deglutição indigesta de uma estrela, ele pode ser resultado do consumo de outra coisa: uma nuvem de gás colossal, com 5 mil vezes mais massa que o Sol. Para um leigo, não parece haver uma grande diferença entre as duas hipóteses – é só uma questão do que o buraco negro engoliu. Mas o fato é que nuvens e estrelas são refeições diferentes em aspectos importantes. 

Continua após a publicidade

Nuvens tem uma densidade baixa e podem ser imensas, mas estrelas, naturalmente, tem um limite de tamanho mais contido (se você esprema massa demais em um astro só, ele sofre um colapso gravitacional e vira um buraco negro). 

Para uma estrela passar três anos sendo engolida e continuar gerando esse brilho colossal até hoje, calcula-se que ela precisaria ter, no mínimo, quinze vezes a massa do Sol. O que é uma estrela gigantesca. Sóis desse porte até existem, mas são raros (coisa de 0,00003% do total de estrelas do Universo) – o que torna o encontro de um desses com um buraco negro, naturalmente, ainda mais raro. 

Além disso, as equações impõem um limite teórico para o tamanho máximo que um buraco negro pode ter se ele quiser acretar uma estrela, e nosso gigante parece ser maior que esse limite. Por fim, eventos desse tipo costumam ser três vezes menos brilhantes do que AT2021lwx, em média. Em suma: há muita coisa contra a hipótese estrela. 

Continua após a publicidade

É por essas e outras que a hipótese nuvem emerge como uma alternativa mais provável na opinião de um grupo de astrônomos liderado por Philip Weisman, da Universidade Southampton, na Inglaterra. O artigo mais recente da equipe foi publicado no periódico especializado Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, e está disponível aqui.

O mistério, porém, não está nem perto da resolução. Até existem buracos negros que brilham com uma intensidade próxima a essa enquanto engolem gás, mas o fluxo de radiação oscila. O brilho de AT2021lwx, por outro lado, é constante. E, vale lembrar: ele surgiu do nada, pouquíssimo tempo atrás. Nas palavras de Weisman: “É uma coisa que nós nunca vimos antes – e ela veio do nada.” 

Há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina nossa vã filosofia. E há mais mistérios do céu para cima do que imaginou Hamlet quando proferiu essa frase. 

Publicidade
TAGS:
Buraco negro
estrela
Mistérios do universo
Universo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).