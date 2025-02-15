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Ciência

Os 5 escorpiões mais peçonhentos do mundo

Nem todos os escorpiões são perigosos para humanos, mas alguns podem ser mortais, exigindo cuidados médicos imediatos. Veja os mais perigosos.

Por Manuela Mourão 15 fev 2025, 10h00 | Atualizado em 17 fev 2025, 13h30
Fotografia de Escorpião amarelo da Palestina ou Deathstalker (Leiurus quinquestriatus) brilhando sob luz ultravioleta. Em um fundo preto.
 (Alexey Protasov/Getty Images)
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Os escorpiões não têm a melhor das famas. Esses artrópodes, da ordem Scorpiones (que reúne mais de 2 mil espécies), são aracnídeos que vivem na Terra há mais de 450 milhões de anos. Apesar de todos serem peçonhentos (o termo correto cientificamente – “venenoso” é um modo popular), só alguns podem causar problemas sérios ao ser humano. O dano, porém, é sempre fatal para suas presas.

A maioria dos humanos adultos picados sentem algo parecido com uma ferroada de abelha, ou seja, uma dor aguda, mas que não oferece perigo de morte para a grande maioria dos indivíduos. Claro: pessoas alérgicas, idosos e crianças correm mais risco. Mesmo assim, especialistas recomendam que o indivíduo que foi picado vá sempre ao hospital, por via das dúvidas. 

São 30 escorpiões peçonhentos que apresentam risco à saúde humana; alguns se destacam pelo perigo.

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“No Brasil, nós temos cerca de 185 espécies de escorpiões, e atualmente são quatro as espécies consideradas perigosas, que podem causar óbito”, afirma Denise Candido, bióloga no Laboratório de Artrópodes do Instituto Butantan, para o site da instituição. No mundo inteiro, esse número cresce para 25.

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Aqui estão alguns:

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Escorpião-amarelo-da-Palestina

Fotografia de Escorpião deathstalker.
(agus fitriyanto/Getty Images)
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De acordo com o livro Guinness de Recordes Mundiais, a medalha de ouro para o escorpião mais peçonhento vai para o Leiurus quinquestriatus, ou escorpião-amarelo-da-Palestina. Isso porque ele possui um veneno que contém cardiotoxinas e neurotoxinas potentes. A principal causa de morte de pessoas picadas por esse escorpião é o edema pulmonar. 

Esse bicho pode ser encontrado em habitats desérticos e de matagal que vão do Norte da África até o Oriente Médio. Ele está presente no Saara, Deserto da Arábia, Deserto do Thar e Ásia Central, da Argélia e Mali no oeste até o Egito, Etiópia, Ásia Menor e Península Arábica, a leste até o Cazaquistão e oeste da Índia.

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Se engana quem pensa que quanto maior o escorpião, mais venenoso. O número um prova o contrário: o escorpião-amarelo-da-Palestina mede aproximadamente seis centímetros.

Escorpiões do gênero Androctonus

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Fotografia de Escorpião amarelo de cauda gorda (Androctonus australis).
(Peter Finch/Getty Images)

No grego antigo, Androctonus significa “matador de homem”. O apelido carinhoso vem da peçonha carregada de neurotoxinas que esses animais têm. Eles podem atingir 10 cm de comprimento e possuem um rabo um pouco mais gordinho que os demais escorpiões.

Eles podem ser encontrados na África e no Oriente Médio.  

Escorpião preto de cauda grossa

Fotografia de Escorpião Parabuthus transvaalicus, fêmea subadulta.
(Wikimedia Commons/Reprodução)

O Parabuthus transvaalicus é um escorpião que quando ataca, pica e borrifa seu veneno. O efeito da substância no sangue pode causar problemas cardíacos e nervosos. Ele é uma espécie “gigante”, podendo alcançar seus 16 cm, e também por isso é tão perigoso: sua cauda injeta quantidades maiores de veneno nas veias da vítima. 

Pode ser encontrado na África do Sul, Botsuana, Moçambique e Zimbábue.

Escorpiões do gênero Tityus 

Fotografia de Escorpião Amarelo Brasileiro Fêmea Pequena da espécie Tityus serrulatus.
(ViniSouza128/Getty Images)

É aqui que se encontram os escorpiões perigosos que vivem no Brasil. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a espécie mais peçonhenta da América Latina é o Tityus Serrulatus, ou escorpião amarelo brasileiro. Ele pode medir até 7 cm e um de seus anéis na cauda possuem dentes de serra. 

Aqui, eles podem ser encontrados nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Outras espécies do gênero, encontradas tanto no Brasil quanto em outros países latinos, que também acendem o sinal de alerta são: Tityus bahiensis; Tityus stigmurus; Tityus obscurus ou Tityus cambridgei; e Tityus trivittatus. 

Escorpião bark do Arizona

Fotografia de Escorpião Arizona Bark Scorpion (Centruroides sculpturatus).
(Wikimedia Commons/Reprodução)

Esse é o escorpião mais venenoso da América do Norte. O Centruroides sculpturatus chega aos 8 cm e sua picada pode resultar em convulsões e paralisia de músculos caso não tratada. 

Assim como muitos escorpiões, o escorpião bark do Arizona brilha quando exposto a luz negra. Por isso, muitas casas do Arizona e do Novo México adquiriram lanternas de brilho UV. Além desses dois locais, esse animal já foi encontrado no sul da Califórnia, sul de Nevada e extremo sudoeste de Utah. Além disso, são encontrados em Baja California, Sonora e Chihuahua, regiões do México.

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ANIMAL VENENOSO
ESCORPIÃO
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VENENOSOS
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