Os exames genéticos e genômicos estão mais perto de você

Já se passaram 22 anos desde a publicação do Projeto Genoma Humano, que transformou a medicina para sempre. Resultado de 13 anos de esforços e um orçamento estimado em 2,7 bilhões de dólares, a iniciativa abriu uma série de novas possibilidades para o diagnóstico – e até mesmo o tratamento – de doenças raras, tumores e problemas de saúde crônicos.

Desde então, a capacidade de mapear o DNA humano se tornou mais acessível e ágil, o que gerou um círculo virtuoso importante para a medicina. Afinal, cada novo teste genético (que analisa genes ou regiões específicas do DNA) e genômico (que mapeia o genoma completo) produz dados importantes, que permitem identificar novas correlações entre as alterações nos núcleos das células e possíveis doenças causadas por elas.

Mas ainda há bastante a avançar, especialmente na coleta de dados do genoma dos brasileiros, como aponta o médico geneticista Carlos Aschoff, assessor médico do DB Diagnósticos e pesquisador do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (RS). “A base de informações que utilizamos em nossas pesquisas ainda é baseada principalmente nas populações que vivem no Hemisfério Norte do planeta”, diz ele. “Precisamos de mais dados sobre os brasileiros, e para isso é importante democratizar o acesso aos exames.”

É precisamente com esse objetivo que surge o DB Genômica, uma nova unidade do DB Diagnósticos, especializada em exames genéticos e genômicos, que vai contribuir para o avanço dos exames laboratoriais rumo ao futuro.

Medicina especializada

Criado há 14 anos, o DB Diagnósticos atua no modelo B2B, ou seja, presta apoio a laboratórios de todo o Brasil. Tem capacidade para realizar 35 milhões de exames por mês. Atende mais de 10 000 clientes no país por meio de suas unidades de análises clínicas descentralizadas, além das três unidades especializadas, Toxicológico, Molecular e Patológico, e das mais de 30 unidades regionais de apoio distribuídas por todo o território nacional.

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“Temos mais de 3 000 colaboradores e um portfólio com mais de 5 000 tipos de exames. Levamos tecnologia de ponta e expertise científica para todo o país. E agora oferecemos a genômica para toda essa rede, que tem alcance nacional e uma capilaridade única no país, que nos permite atender 3 500 cidades todos os dias”, explica Gustavo Campana, diretor médico do DB Diagnósticos e especialista em patologia clínica e medicina laboratorial.

Esse ecossistema passa a ter acesso a exames genéticos e genômicos baseados no que Campana define como “wet labs” e “dry labs”, ou laboratórios “úmidos”, que analisam amostras de sangue, saliva ou, ainda, de órgãos ou tumores, e “secos”, que consistem em centrais de análise localizadas em nuvem, a chamada bioinformática. Essa é uma das áreas da ciência de maior evolução nos últimos anos, que permite aos especialistas consultarem os dados com agilidade e segurança e entregar análises e diagnósticos amparados em ferramentas de uso de dados e inteligência artificial. “Para produzir um laudo, acessamos bancos de dados de nível internacional e visitamos a literatura médica mais atualizada”, diz ele.

Estratégia personalizada

E assim o DB Genômica apoia o avanço da medicina de precisão. “Ao sequenciar e interpretar o genoma, substituem-se abordagens generalistas por estratégias individualizadas, menos tentativa e erro, mais assertividade clínica e melhor uso dos recursos de saúde”, explica Graziele Losso, gerente da unidade técnica do DB Genômica.

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“Aliada à inteligência artificial, a genômica permite análise longitudinal e preditiva de dados clínicos e moleculares, criando um ecossistema de decisões terapêuticas mais rápidas, precisas e personalizadas”, diz ela. “Essa revolução na capacidade de realizar diagnósticos é especialmente benéfica para algumas áreas específicas, incluindo oncologia, cardiologia, neurologia, medicina reprodutiva e medicina preventiva”, afirma a executiva. E também apoia o desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos.

“Hoje, milhares de drogas-alvo estão em desenvolvimento, impulsionadas por avanços em sequenciamento de nova geração, bioinformática e IA. Além disso, terapias gênicas e de edição genômica abordam a causa raiz de doenças monogênicas”, ela relata. “Também está avançando o desenvolvimento de drogas que removem células envelhecidas, resetam o relógio biológico ou modulam o metabolismo.”

Para as pessoas atendidas pelos laboratórios clientes do DB Diagnósticos, o acesso à medicina de ponta pode trazer benefícios enormes, segundo Carlos Aschoff. “Estamos nos aproximando de um cenário em que famílias inteiras poderão conhecer, com precisão e antecedência, a propensão a desenvolver doenças raras ou o risco de sofrer de problemas cardíacos ou tumores.”

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De fato, cerca de 10% a 15% dos cânceres têm causas hereditárias, como informa Gustavo Campana. “Com atendimento descentralizado e alcance nacional, podemos levar a genética para a rotina das pessoas. Esse é nosso principal objetivo.”

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