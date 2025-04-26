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Ciência

Os morcegos bebem água enquanto voam. Entenda como.

Os animais usam estratégias para evitar predadores. Para isso, precisam dominar a coordenação motora e realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo.

Por Manuela Mourão 26 abr 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Fotografia de um morcego mergulhando no ar para poder beber água.
 (CréditoCrédito...Laboratório Internacional da Universidade Cornell e da Universidade Virginia Tech-Shandong/Reprodução)
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Os morcegos bebem água enquanto voam. Entenda como. Priorizar nos meus resultados Google

Às vezes é difícil atender o celular, assistir ao jornal na TV e monitorar o arroz no fogo – nem uma pessoa que se considera “multitarefas” aguenta. Isso, claro, caso você seja humano. Para os morcegos, realizar tarefas ao mesmo tempo é a praxe.

Um novo estudo analisou a habilidade dos mamíferos voadores de beber água enquanto voam, sem nunca mergulhar na fonte de água. 

Hoje, existem cerca de 1.400 espécies de morcegos ao redor do mundo. Por mais diferentes que os animais possam ser, existe uma característica que prevalece em quase todas as variações: a estratégia de hidratação. 

A maioria dos bichinhos não pousa perto de um corpo d’água para beber o líquido. Pelo contrário: eles sobrevoam uma lagoa e entram em contato, ainda no ar, com a água. Essa é uma forma de evitar predadores. 

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Enquanto batem as asas, os morcegos realizam um dos dois comportamentos: ou lambem a superfície (tal qual um cachorrinho que bebe água de um pote), ou mergulham a barriga na piscina e depois lambem o pelo molhado para se hidratar.

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Um novo estudo, publicado no Journal of the Royal Society Interface, analisou os animais que são adeptos à primeira estratégia. Pesquisadores mantiveram alguns morcegos-de-folhas-redonda-de-Pratt (Hipposideros pratti) sem água por seis horas. Enquanto isso, preparavam uma sala cheia de câmeras com uma piscina de água no centro.

As gravações registraram, em câmera lenta, como os morcegos se aproximam da piscina e lambem a água. 

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Para evitar tocar a água com as asas, os morcegos reduziram o alcance do movimento pela metade. Eles também usaram um ângulo maior de movimento de batimento para contrabalançar o arrasto causado pela inclinação da cabeça. Ao mesmo tempo, os morcegos controlavam com precisão a língua enquanto delicadamente levavam a água à boca.

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Os cientistas observaram que os bichinhos diminuem a velocidade quando se aproximam da fonte. Para os autores, esse comportamento é um resultado do desafio de realizar duas tarefas ao mesmo tempo (voar e beber), somado às restrições de voar perto do líquido.

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“A precisão é fundamental”, disse Sunghwan Jung, um dos autores da pesquisa, para o The New York Times. Os morcegos se orientam por meio da ecolocalização, que consiste em emitir um som de alta frequência e, em seguida, usar o retorno das ondas sonoras para “enxergar” o ambiente. Acontece que algumas espécies de morcegos emitem chamados de ecolocalização pelas narinas em vez da boca. Por isso, a entrada de água pelo nariz deixaria os bichinhos temporariamente cegos.

Segundo os autores, os próximos passos envolvem estudos mais aprofundados, em busca de análises sobre o comportamento multitarefa de outros animais, como libélulas que realizam contorções acrobáticas de acasalamento em pleno voo.

“As descobertas desses estudos também podem subsidiar robôs voadores bioinspirados”, acrescentou Jung ao jornal americano – algo em que ele e seus colegas já estão trabalhando.

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Água
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